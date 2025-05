Gobernadora se tomará tiempo para hacer nuevos nombramientos

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que, tras retirar varios nombramientos debido al rechazo de la legislatura, particularmente del Senado, ahora se tomará el tiempo para realizar nuevas designaciones y que sean evaluadas.

González Colón indicó que se encuentra en proceso de evaluar los nombramientos que había realizado y retiró aquellos que consideró oportuno para evitar más conflictos con la legislatura.

PUBLICIDAD

“En este momento, estoy evaluando todos los nombramientos que tenía pendientes y retiré los que consideré que quizás no habían sido tomados en cuenta. Los retiré para evitar cualquier inconveniente”, expresó al ser interrogada por Telenoticias (Telemundo).

Del mismo modo, hizo referencia a que en las elecciones pidió un voto íntegro por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para poder confirmar los nombramientos que haría; sin embargo, esto no ha sido así.

“Luego de los rechazos a los nombramientos que he hecho, pedí un voto íntegro bajo la palma para tener un Senado que los confirmara. Ese no ha sido el caso, se me han negado estos nombramientos. Por lo tanto, voy a tomarme el tiempo ahora para buscar candidatos y que la Asamblea Legislativa los evalúe. Este es el poder del peso y contrapeso; yo fui legisladora”, expresó.

Esta mañana, la gobernadora retiró varios de los nombramientos que había realizado para su gabinete, sumando más bajas a solo meses del comienzo de su administración.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa enviado por La Fortaleza, la primera mandataria retiró el nombramiento de la licenciada Nydza Irizarry Algarín como secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El nombramiento estaba pendiente de ser considerado por el Senado desde el 9 de enero.

PUBLICIDAD

Además, se informó que los nombramientos del licenciado Alfredo Ocasio Pérez como comisionado de Seguros de Puerto Rico, del licenciado Libardo Hernández Pérez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada Sharon Falak Rodríguez como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia también fueron retirados.

Esto se suma a los nombramientos más destacados, como el de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado y el de Janet Parra como secretaria de Justicia, que también fueron retirados. Para la Secretaría del Departamento de Estado, también se retiró esta misma semana el nombramiento del general Arturo Garffer.