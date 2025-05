Catalogan como “compleja y difícil” la factura de luz que envía LUMA Energy

El representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, compartió las quejas de múltiples clientes de LUMA Energy que no comprenden la factura de la luz que envía el consorcio.

Fue en una vista pública celebrada este miércoles que el legislador hizo las siguientes expresiones: “La factura es un Harry Potter, no la entiende nadie, es complicada, difícil de entender. Me ubico en los ojos de miles de adultos mayores que no la entienden, por lo que mi idea es buscar que esa factura que puede tener mucha información, que es importante que esté, para poder tener transparencia en el proceso, pero hay que hacerla más accesible a la gente”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, representantes de LUMA aseguraron que el documento ofrecer mayor transparencia y claridad al consumidor.

“Si escucharon a la gente, si hicieron encuestas, si fueron a oficinas comerciales a preguntarle a los clientes o si fue que una persona, sentada en un escritorio que la diseñó basado en una ley o un reglamento. Esto hay que llevarlo a la gente, porque sí puede que sea transparente, pero no todos tienen la capacidad de entenderlo”, sostuvo el presidente de la Comisión.

También, alegaron que del total de clientes que reciben su factura, solo 1,500 personas mensualmente la objetan, lo que el legislador calificó como “mínimo”.

“Algo está pasando porque por más que me digan que existe los mecanismos para impugnar a través del teléfono, de la página de internet, el hecho es que la mitad de la población no tienen internet o no saben utilizar las páginas electrónicas. Es eso o el hecho de que el proceso de impugnación me la pones tan difícil que opto por no impugnar y pagar la factura”, precisó el representante.

Parés Otero planteó la posibilidad de solicitar una enmienda ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para simplificar el recibo.

PUBLICIDAD

Además, indicó que se apresta a citar a los componentes del NEPR para que expliquen la razones por las cuales se diseñó la factura de la manera en que actualmente se envía a los abonados.