Juan Dalmau critica nuevo viaje de la gobernadora mientras su gabinete sigue incompleto

El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, catalogó como una “imprudencia” que la gobernadora Jenniffer González Colón esté nuevamente fuera del país cuando aún no se ha confirmado la totalidad de su gabinete constitucional.

A través de declaraciones escritas, el líder del PIP criticó que la primera mandataria esté nuevamente de viaje, mientras su gobierno enfrenta una nueva controversia tras el rechazo al general Arturo Garffer como secretario del Departamento de Estado.

“Por sexta vez en apenas cinco meses, Jenniffer González está fuera del país. Lo hace mientras Puerto Rico sigue sin secretario de Estado, sin un gabinete completo, sin una línea sucesoral clara y establecida, y sin energía eléctrica. Salir del país en esas condiciones no es solo una imprudencia; es una violación al deber más básico de cualquier gobernante: garantizar la estabilidad institucional del país”, expresó el excandidato a la gobernación.

Dalmau también acusó a la gobernadora de dejar al país “a la deriva”, debido a que, con el gabinete constitucional incompleto, no habría una persona que asuma el cargo en caso de una emergencia.

“Jenniffer González ha dejado a Puerto Rico a la deriva, sin certeza de quién asumiría el cargo en caso de una emergencia mayor. Cada viaje sin atender primero la confección del gabinete y la sucesión constitucional expone al país a una crisis de gobernabilidad. Puerto Rico está en el abismo y Jenniffer González actúa como si nada. No hay excusas: es una irresponsabilidad histórica”, indicó el líder del PIP.

Actualmente, la gobernadora se encuentra fuera del país y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, funge como gobernador interino, ante la ausencia de un secretario de Estado y un secretario de Justicia.

Gobernadora retira nombramiento de Arturo Garffer como secretario de Estado

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció el retiro del nombramiento del general Arturo Garffer como secretario del Departamento de Estado, luego de cuestionamientos sobre si este cumple con los requisitos para ser confirmado.

En sus declaraciones, la gobernadora señaló que decidió retirar el nombramiento tras las expresiones públicas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre si su nominado cumple con los requisitos, aunque dejó claro que discrepa de la determinación.

“El presidente del Senado ha informado públicamente que el General no cumple con los requisitos de residencia. Esto, a pesar de estar en la misma posición que el Capitán Elmer Román, quien fue confirmado a dicha posición en el año 2020”, señalan sus expresiones.

“Sin embargo, y aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre de Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin una oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decidido retirar el nombramiento del General Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Pública”, añadió.

La gobernadora indicó que mantendrá a Garffer como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).