Anticipan lluvias y tronadas para este lunes

🌧️⚠️ Elevated flood risk this afternoon. Breezy along the coast.

🛥️ Small Craft Advisory 12 PM

🌧️⚠️ Riesgo de inundaciones de limitado a elevado esta tarde. Vientos en zonas costeras.

🛥️ Advertencia para embarcaciones pequeñas desde las 12 PM de hoy #prwx #usviwx pic.twitter.com/PTstBf5lFD