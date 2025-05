Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico realiza su anual recogida de alimentos

La Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico (NALC, por sus siglas en inglés), logró llevó a cabo su evento anual de recogida de alimentos, “Food Drive 2025”, en el cual recolectó mil libras de alimentos no perecederos para ayudar a los menos afortunados.

En esta edición, cumpliendo 33 años de intensa labor, se benefician unas 130 instituciones sin fines de lucro del país, siendo respaldadas, además, por United Way Puerto Rico, AARP, Caribe Girl Scouts y la Oficina de Defensoría de las Personas con Impedimentos (con la donación de intérpretes de ASL Caribe Access).

La misión de NALC fue doble, en esta ocasión, por beneficiar a jefas de familia solteras y adultos mayores.

La NALC contó con el apoyo de Roberto Santini (presidente Branch 826) y Margaret Hall (presidenta Branch 869), como también de los portavoces Cristina Tristani y Michael Rivera. A ellos se unieron los colaboradores: Dra. Glorymar Rivera Báez (presidenta de United Way), José Acarón (director estatal de la AARP), Jeanette Girl Scouts (oficial del Enlace de la Comunidad), y el licenciado Juan Luis Troche (Defensoría de las Personas con Impedimento).

Además, la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc., dirigida por Angélica Flores, entregó una compra simbólica.

También, figuras públicas puertorriqueñas como Shabum, Lourdes Collazo, Mónica Judith, Jc Martínez, Arckerly Cedeño, Bryan Villarini Nicole Chacón, Johnny Lozada, Andrea Rivera, Pepe Calderón y Bebe Maldonado, asistieron al evento.

Asimismo, grandes voces de la música y representantes de la belleza demostraron su compromiso con el pueblo con su apoyo como, Melina León, Julio César Sanabria, Wendy Luna Fabián Torres, Lady Forsyth-Johnson (Wilnelia Merced, primera boricua en coronarse Miss World), Danny Mejía (actual Mr World) y María Cepero (Miss Intercontinental).

El “Food Drive” hizo historia al alcanzar en años anteriores el primer lugar en recolección de alimentos a nivel isla y en Estados Unidos, permitiendo que estas instituciones sin fines de lucro subsistan, en algunos casos, con alimentos hasta un 85% del año.

En 2023 unas 1,962 mil libras, alcanzando el primer lugar a nivel de Estados Unidos, esto a pesar de todas las situaciones que enfrentó Puerto Rico, y en 2022, unas 2,964,000 libras, conquistando así el primer lugar por esta iniciativa a nivel de Estados Unidos y en su categoría (2022 Food Drive Collected The Most Food in the Nation / 2022 Food Drive Category #4 Winner).

Debido a los temblores que afectaron la zona suroeste de Puerto Rico y la pandemia del Covid-19, la Asociación Nacional de Carteros, Local 869 estuvo tres años sin realizar el evento. En 2019, la recolección de alimentos fue histórica, 2,374,594 libras, primer lugar a nivel Isla y en Estados Unidos. En 2018, unas 1,729,750 libras de alimentos en el “Food Drive”, y en 2017, unas 1,439,267 libras de alimentos.