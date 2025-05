Rivera Schatz asegura que desde La Fortaleza no respondieron sus mensajes sobre Janet Parra

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que no pudo comunicarse con el personal de La Fortaleza para informar que la licenciada Janet Parra no contaba con los votos necesarios para ser confirmada como secretaria del Departamento de Justicia.

En entrevista radial (WKAQ 580), el presidente senatorial reaccionó al comentario de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien, a través de un comunicado de prensa, señaló que hubiera preferido enterarse de la determinación directamente, en lugar de por la publicación de Rivera Schatz.

“Sí se enteró por ahí, porque no contestaron llamadas en Fortaleza y no le preguntó a la licenciada Lourdes Gómez sobre las llamadas y el texto que enviamos. A ti te envían correos, textos, y si no los contestas, te enterarás por cualquiera de las vías”, respondió el presidente senatorial.

Por otro lado, Rivera Schatz señaló en la entrevista que no hubo presión para que los senadores expresaran su rechazo al nombramiento de Parra.

“Cada senador vota conforme a su criterio. Habría que preguntarle a cada senador qué fue lo que pesó en su ánimo. Yo nunca le he pedido a un senador que vote de una manera u otra; cada senador decide apoyar o rechazar un nombramiento.”

Rivera Schatz también hizo referencia a las diversas controversias que, en la pasada semana, rodearon la designación de la secretaria de Justicia, como el audio que se publicó, en el que inicialmente aseguró que no era su voz, pero que hoy admitió que sí lo era. Igualmente, mencionó la alegada solicitud de información de una escolta de Parra sobre quién llevó el informe en su contra al Senado de Puerto Rico.

“No tenía los votos. Todas las controversias que giraban en su contra pesaron en el ánimo de los senadores de mayoría y minoría”, expresó Rivera Schatz.

Igualmente, en declaraciones escritas enviadas a los medios de comunicación, el presidente senatorial, reafirmó que fue la combinación de los diversos hechos que llevó al cuerpo a determinar que rechazaría el nombramiento.

“Durante más de una semana no hubo una expresión pública de la Secretaría de Justicia designada, ante la información que trascendió sobre la actuación de su escolta. Diversos medios reseñaron que dicha escolta solicitó información sobre fiscales que participaron en reuniones en El Capitolio como parte del proceso de evaluación de su nombramiento. La ausencia de una respuesta oportuna ante este delicado asunto generó preocupación y cuestionamientos legítimos en la opinión pública. Fueron varios eventos, la descalificación, la grabación, la alegación de la fabricación de un caso, entre otros, que no pudo negarse, rechazarse, explicarse, aclararse o justificarse. Fueron graves las contradicciones, imputaciones y los cuestionamientos publicos. Esos son los hechos. No solo los senadores, sino también el pueblo, ha estado atento y formando su criterio. En cumplimiento con mi deber constitucional e institucional, y con el mayor respeto, informé a la Gobernadora que la nominada no contaba con los votos requeridos para su confirmación por el Senado. Acogemos el retiro de la designación de la Lcda. Janet Parra, así como la nominación del General Arthur Garffer para la Secretaría de Estado”, lee la comunicación del presidente senatorial.

Expresiones de la gobernadora

Previamente, la gobernadora envió una comunicación en la que señaló que no se le notificó que Parra no contaba con los votos en el Senado.

“Lamentablemente, me enteré de las expresiones del presidente del Senado sobre la confirmación de la licenciada Parra por sus redes sociales. Hubiera preferido que habláramos directamente y sin intermediarios sobre su posición, pero cada cual tiene su estilo”, expresó la gobernadora.

González Colón informó, a través de la misma comunicación, que retiraba el nombramiento de Parra.

“Ante esto, la designada me ha solicitado que retire su nombramiento. Puerto Rico ha perdido un recurso excepcional, y le agradezco a la licenciada Parra por su disponibilidad para aceptar este reto y enfrentar ataques inmerecidos y un proceso de confirmación injusto”, expresó.

“Como gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista, estoy clara en que el pueblo requiere de mí una responsabilidad y disciplina impecables. Voy a actuar siempre pensando en la unidad de mi partido y en la agenda que le prometí al pueblo. Nada ni nadie me va a distraer de esa misión”, añadió.

Rivera Schatz pide a la gobernadora que retire el nombramiento de Janet Parra

El jueves, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dejó saber a la gobernadora Jenniffer González Colón que el nombramiento de la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, no contaba con los votos para ser confirmada.

A través de la red social Facebook, Rivera Schatz escribió un mensaje en el que recomendó a la primera mandataria que retirara el nombramiento o, de lo contrario, sería rechazado en votación en el hemiciclo.

“Con el mayor respeto y sentido de responsabilidad, le informo a nuestra gobernadora que el nombramiento de la Lcda. Janet Parra, irremediablemente, no tendrá los votos para ser confirmada como secretaria de Justicia. Debería retirarse o lo rechazaremos en votación del pleno”, expresó Rivera Schatz en sus redes sociales.

Las expresiones del presidente del Senado se dan tras alegaciones de que Parra habría enviado a un escolta a verificar quién fue a la oficina del presidente senatorial a entregar un informe en su contra.