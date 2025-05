Janet Parra valida grabación, pero alega está fuera de contexto

Luego de que en principio negara un audio la exsecretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado validó que existe una grabación con un incidente entre el vendedor de seguros David Sierra Garced y un investigador privado por el caso de Jesús de la Torre Sosa, que fue declarado culpable por un asesinato el 2 de septiembre de 2013 en Toa Baja.

De la Torre Sosa, quien insistía en que el caso en su contra fue fabricado, fue indultado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Cuando yo hablo de que la grabación no es fidedigna, me refiero a esos 10 y esos 18 segundos finales.

Si usted oye la grabación de 4 minutos claramente en esa grabación yo le estoy preguntando o inquiriendo a ese investigador privado, estoy diciendo porque usted está interviniendo con los coacusados y se oye claramente que yo le digo eso es anti ético, eso es ilegal, eso es inmoral. Ustedes no pueden estar haciendo eso, si ustedes quieren probar la inocencia de Jesús, esta no es la manera, es lo que se oye en la grabación y claramente yo le digo, yo no juegos por debajo de la mesa.

Y más adelante en estos 18 segundos de la grabación dice, yo juego por debajo, yo sé o yo sé jugar por debajo de la mesa, algo así en lo que dice. En ese momento yo le dije a ese señor, usted sabe y el investigador sabe que cuando yo estoy hablando con ustedes les estoy diciendo que yo no juegos por debajo de la mesa y que lo que ustedes están haciendo es antiético e inmoral”, dijo Parra Mercado en entrevista radial (WKAQ).

La gobernadora Jenniffer González Colón insistió previamente que el audio no había sido autenticado y posiblemente se trataba de inteligencia artificial.

“Bueno, el asunto de inteligencia artificial no fue algo que yo traje, y la gobernadora lo dijo con tantas cosas que se pueden utilizar ahora y el uso de la inteligencia artificial. Yo en todo momento, de hecho, vuelvo y repito. Hay un informe de esta situación el 14 de abril de 2014 en todo momento yo dije que esos últimos 18 segundos no estaban acorde con la realidad”, expresó.

“Pero yo tengo ese expediente y yo precisamente en el día de ayer me encontraba dando unos toques finales a un memorando explicativo que de hecho uno de los asesores del presidente (del Senado) le dije que estaba haciendo este memorando explicativo y me dijo que sí porque (el presidente) leía todo porque le parecía muy bien que hiciera n resumen de todo, de todas incidencias desde el principio. Desde el asunto de mi descalificación hasta lo de la grabación. Ese memorando explicativo. Yo lo voy a hacer público porque ahí está la explicación de todas las cosas como pasaron”.

Parra Mercado alegó que David Sierra Garced, era “compadre del alcalde de Trujillo alto y donante de Rivera Schatz”.

Sobre la situación con su entonces escolta alegó que no le pidió que solicitara información el jefe de seguridad de El Capitolio.

“Yo no se lo pedí. Cuando yo tengo conocimiento de lo que había hecho, porque obviamente se hace ese informe y se le da a conocer el secretario de la gobernación y yo tengo conocimiento de la situación. Yo lo retiro como jefe de escolta, lo dejó haciendo otras funciones dentro de la escolta, ya no al frente conmigo todo el tiempo. En lo que esto se solucionaba”, mencionó.

“Me duele mucho que después de haberle dado 26 años de mi vida al servicio público. Me duele mucho. Que se hayan llevado verdades a medias. Me duele mucho que después de haberle dado 26 años de mi vida al servicio público. Me duele mucho que después de haberle dado 26 años de mi vida al servicio público. La gente ahora me dijiste de corrupta o de chanchullera o de carpetera cuando yo le carpeteando a nadie Me duele mucho que personas como David Sierra Garced que tienen influencia por el dinero que aportan, tengan todavía este tipo de influencia”, concluyó.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que fueron varias las situaciones que culminaron con la determinacion de no confirmar a , Janet Parra Mercado como secretaria del Departamento de Justicia.

Durante más de una semana no hubo una expresión pública de la secretaria de Justicia designada, ante la información que trascendió sobre la actuación de su escolta. Diversos medios reseñaron que dicha escolta solicitó información sobre fiscales que participaron en reuniones en El Capitolio como parte del proceso de evaluación de su nombramiento. La ausencia de una respuesta oportuna ante este delicado asunto generó preocupación y cuestionamientos legítimos en la opinión publica. Fueron varios eventos, la descalificación, la grabación, la alegación de la fabricación de un caso, entre otros, que no pudo negarse, rechazarse, explicarse, aclararse o justificarse. Fueron graves las contradicciones, imputaciones y los cuestionamientos publicos. Esos son los hechos”, expresó el presidente del Senado en declaraciones escritas.

“Reitero que la licenciada Janet Parra tiene todas las cualidades de integridad necesarias para ejercer como secretaria de Justicia y combatir la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción en Puerto Rico. Como exlegisladora, respeto la facultad del Senado para evaluar mis nombramientos.

Lamentablemente, me enteré de las expresiones del presidente del Senado sobre la confirmación de la licenciada Parra por sus redes sociales. Hubiera preferido que habláramos directamente y sin intermediarios sobre su posición, pero cada cual tiene su estilo.

Ante esto, la designada me ha solicitado que retire su nombramiento. Puerto Rico ha perdido un excepcional recurso y le agradezco a la licenciada Parra por su disponibilidad para aceptar este reto y enfrentar ataques inmerecidos y un proceso de confirmación injusto”, sostuvo la gobernadora.