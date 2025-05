Solo cuatro municipios han recibido el desembolso de estado de emergencia tras fuertes lluvias

El Departamento de Seguridad Pública (DSP), continúa activando fondos de emergencia para los municipios afectados por las intensas lluvias que azotaron a la isla, mientras otras alcaldías inician el proceso para solicitar ser incluidas en la declaración de emergencia.

El secretario del DSP, Arturo Garffer, confirmó que hasta ahora cuatro municipios han recibido un adelanto de $100,000 cada uno para atender la emergencia. Eestos son Orocovis, Corozal, Naranjito y Aguas Buenas.

PUBLICIDAD

“Hasta ahora hay cuatro municipios. Aquí hay 100 mil dólares que les llega a cada uno, y eso la Junta lo aprobó y que ya Hacienda ha desembolsado o se los ha adelantado a esos municipios”, explicó Garffer en entrevista con Metro Puerto Rico.

Por otro lado, hay otros cinco municipios que están incluidos en la solicitud de adelanto, pero aún esperan por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Hay otros cinco municipios que también están incluidos en la orden a cuales se les sometió el mismo pedido de los 100 mil dólares adelantados por municipios para que puedan empezar a hacer sus trabajos en sus municipios”, añadió el secretario.

De acuerdo con la información provista por Garffer, los cinco municipios en espera de aprobación son Vega Alta, Ciales, Utuado, Lares y Caguas.

En cuanto a posibles nuevas inclusiones en la declaración de emergencia, el secretario fue claro en que todavía no ha recibido peticiones oficiales de municipios adicionales.

PUBLICIDAD

“Bueno, hay otros municipios que entiendo que están en las redes diciendo que están interesados, pero por lo menos este servidor no ha recibido aún ninguna documentación de cualquier otro municipio (...) Lo importante también es que los alcaldes entiendan que no es salir al medio y decir, ‘ah, a mí me interesa’. O sea, hay una serie de documentación que tienen que proveer al Departamento de Seguridad Pública para poder entrar en la toma de decisiones y tomar la decisión”, aclaró el secretario.

Ya son 9 los municipios en proceso o declarados oficialmente en estado de emergencia. La reserva de emergencia existe para ayudar en situaciones graves, ofreciendo fondos a las agencias del gobierno estatal y municipal cuando no tienen suficientes recursos y la ayuda federal aún no está disponible.

Los municipios deberán devolver cualquier saldo no utilizado a la reserva.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, precisó que el acceso estará disponible para los gastos relacionados con la respuesta a la emergencia del evento por un período de 15 días.

“Tomamos nota de que Puerto Rico está experimentando un evento de lluvias extraordinarias. Las lluvias están causando graves inundaciones en ciertas áreas que requieren la activación de recursos para responder a las emergencias y ayudar en las labores de recuperación y limpieza. Por consiguiente, la Junta de Supervisión autoriza el acceso a la reserva de emergencia para los gastos relacionados con la respuesta a la emergencia del evento por un período de 15 días, a partir de la fecha de esta carta”, lee parte de la carta con fecha del 2 de mayo, firmada por Mujica.

La petición fue presentada por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, en representación de la gobernadora Jenniffer González.