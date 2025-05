Fotos: Monumental crucero ‘Icon of the Seas’ atraca en Ponce con miles de turistas

Icon of the Seas, de la línea Royal Caribbean.

El reconocido crucero Icon of the Seas, de la línea Royal Caribbean, atracó la mañana del miércoles, 7 de mayo de 2025, en el Puerto de Ponce.

“Estamos listos para recibir a los miles de turistas, siendo este un evento histórico que posiciona a Ponce y la región sur como un destino de clase mundial“, lee el mensaje de la Ciudad de Ponce en Facebook.

Miles de visitantes se encuentran en el crucero y se espera que favorezca positivamente a la economía del sur de la isla.

Puesto en servicio en enero de 2024, el crucero Icon of the Seas es el primer barco de la clase Icon de Royal Caribbean. Este gigantesco barco de impresionantes dimensiones y numerosas atracciones, ofrece una variedad y una calidad para toda la familia. El Icon of the Seas tiene un barco gemelo, el Star of the Seas.

Arecibo listo para recibir turistas del crucero ‘Icon of the Seas’

El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, informó este lunes, que el Municipio está listo recibir a a los pasajeros del mundialmente reconocido crucero Icon of the Seas, de la línea Royal Caribbean, durante la mañana del miércoles, como parte de las atracciones turísticas que ofrece la Villa del Capitán Correa.

“Este crucero llega al puerto de Ponce, y como parte de las excursiones a realizarse, está Cueva Ventana. Estamos listos para recibir a los visitantes con lo mejor de nuestra música, comida arecibeña y artesanías, en fin, presentando lo mejor de nuestra cultura. Cueva Ventana es parte de una formación natural de piedra caliza, conocida como kárstica, en la región norte de Puerto Rico.

Allí los visitantes encontrarán petroglifos precolombinos y grabados en piedra, rutas de senderismo y la ya famosa abertura en forma de ventana que brinda una vista a los impresionantes alrededores. Confirmamos además que el Icon of the Seas regresará a Puerto Rico los miércoles 11 y 25 de junio, y estamos listos para recibirlos”, sostuvo el alcalde Ramírez Irizarry en declaraciones escritas

Durante la administración del alcalde Ramírez, la ciudadanía ha experimentado un repunte en sus ofrecimientos turísticos y actividades culturales de todo tipo, como el Festival Cultural Mundial, con la participación de diversas delegaciones internacionales incluyendo a México, Argentina, Perú, Colombia y Japón.

“Arecibo abre sus puertas a la cultura, al turismo y entretenimiento, así como a eventos deportivos como el Mundial de Surfing del año pasado, con participantes de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, el Caribe y Puerto Rico. Próximamente informaremos de los eventos que tendremos para este verano. ¡Bienvenidos todos!”, finalizó.