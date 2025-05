Respaldan ampliar rol de enlaces interagenciales para mejorar servicios a personas con impedimentos

El director ejecutivo de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), Juan José Troche Villeneuve, favoreció el Proyecto del Senado 186, que enmienda la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos para ampliar las funciones de los enlaces interagenciales y así ayudar a garantizar la coordinación de los recursos y servicios del Estado que necesita esta población.

En vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, el funcionario manifestó que “esta medida es sumamente importante para nosotros porque se trata de enmendar la Ley 238 del 2004 que contiene la política pública de Puerto Rico y los derechos que tenemos que garantizarle a la comunidad de personas con impedimentos tanto en los municipios como en las agencias administrativas”.

PUBLICIDAD

Troche Villeneuve mencionó que estos enlaces son vitales para lograr una continuidad en la implantación de la política pública del gobierno en cuanto a los servicios que hay que brindarles a las personas con impedimentos en cada agencia.

Dentro de este plan que el funcionario comenzó a trabajar en el 2024, actualmente hay 74 municipios con enlaces designados, restando Maunabo, Arroyo, Manatí y Villalba.

El deponente explicó que la implementación de esta Carta de Derechos se logra mediante la capacitación de estos empleados por parte del DPI de modo que conozcan las necesidades de esta población.

“Mediante este proyecto buscamos que se garantice que el empleado no sea sustituido tan fácilmente como enlace, ya que hemos tenido muchos cambios de las personas que están a cargo de este servicio lo que no permite una continuidad en la aplicación del plan de trabajo propuesto mediante esta ley”, dijo el Troche Villeneuve , quien enfatizó en la necesidad de que los enlaces sean designados entre los empleados de carrera que tengan la discreción para ejecutar política pública dentro de la entidad gubernamental.

Asimismo, opinó que “la política publica no debe depender de esos cambios, debe ser una situación fija que nos permita tener métricas más exactas, poder fiscalizar efectivamente y que nos permita descargar la totalidad de la legislación que tenemos que garantizar los derechos de esas personas con impedimentos”.

PUBLICIDAD

Troche Villeneuve puntualizó que cada vez que un personal de enlace sale de la posición, no se da el proceso de transición debido, lo que atrasa al DPI en su plan de orientación sobre los derechos que cobijan a esta comunidad y, por lo tanto, tienen que empezar desde cero con el nuevo enlace que se designa dentro de la instrumentalidad, representando gastos de su agencia.

A preguntas del representante Ocasio Ramos, el director ejecutivo del DPI señaló que en este momento no existen unos parámetros para la designación de estas personas enlaces en las entidades gubernamentales, “por lo que se toman decisiones que no necesariamente van atadas a la política pública continua de este municipio o agencia, sino que lo hacen para resolver el requerimiento del DPI, algo que no debe suceder”.

El licenciado en derecho recomendó que estos enlaces estén asignados a alguna de las oficinas de ayuda al ciudadano para tener un contacto directo con la persona que llega para buscar ayuda de parte de la agencia o municipio.

Durante los trabajos de esta audiencia pública, apoyó una propuesta del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz para que discutan este tema en las organizaciones que agrupan a los alcaldes, puesto que son la autoridad nominadora de estos enlaces y responsables últimos en la implementación de la política pública a nivel de los municipios.

Mientras que a preguntas de la representante Lourdes Ramos, el director ejecutivo señaló que la experiencia del DPI con los enlaces que hoy día están en funciones ha sido “excelente ya que están comprometidos con servir a la población impedimentos y han tenido la iniciativa de presentar ideas dentro de su entorno de trabajo luego que se les empoderó con la información para entender las necesidades de estos ciudadanos”.

En el caso del representante Eddie Charbonier Chinea cuestionó sobre los retos que enfrenta el DPI para implementar la Carta de Derechos para las Personas con Impedimentos, Troche Villeneuve sostuvo que consiste en los cambios de enlaces sin aviso lo que retrasa la implementación del plan estratégico que es uno a cinco años.

En su turno, el representante José Aponte Hernández, expresó que “es mejor establecer las normas y criterios del desempeño del funcionario, sea por legislación o por reglamentación, donde se evalúa el trabajo de ese empleado en virtud de lo que dispone su ejecución y no si es un puesto de carrera o de confianza”, alegando que se corre el riesgo que el empleado de carrera no se atenga a la política pública de la autoridad nominadora y vaya a su ritmo por sentirse seguro en su puesto.

Por su parte, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, se mostró a favor de esta pieza legislativa porque “la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC) se ha caracterizado por endosar proyectos de ley que propongan atender o resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En especial, cuando se trata de ciudadanos que ya sea por su condición física, económica, social, de edad o escolaridad, entre otras, se encuentran más susceptibles a estar desprovistos de remedios, en comparación con la persona promedio”.

El presidente de la comisión cameral informó que le solicitó en cinco días laborables el insumo de las recomendaciones que no se incluyeron en el texto de la medida por parte del DPI, a la vez opinó que esta medida “es una muy buena ya que tenemos que seguir dándole herramientas a las personas enlaces para seguir ayudando a las personas con impedimentos, adultos mayores. Se discutió la recomendación de si los enlaces deben ser de carrera o de confianza, pero entiendo que si hay una buena supervisión y voluntad el empleado de carrera puede hacer un buen trabajo al igual que los de carrera”.

En la vista pública también participaron los representantes José “Cheito” Hernández Concepción, Lisie Burgos Muñoz y Ángel “Tito” Fourquet Cordero.