Parlamento alemán elige nuevo canciller en segunda votación

Merz Elected Chancellor In Second Vote As New Government Sworn In

El canciller alemán electo, Friedrich Merz (centro), de la Democracia Cristiana Alemana (CDU), aparece de pie, mientras los diputados Jens Spahn (izq.) y Alexander Dobrindt observan su victoria en una segunda votación en su elección como canciller.

(Maja Hitij/Getty Images)