Gobernadora responde si realizará mensaje de estado presencial o entregará informe

La gobernadora Jenniffer González Colón indicó el martes que aún no ha determinado si ofrecerá su mensaje sobre la situación del Estado ante la Asamblea Legislativa o si optará por someter un informe por escrito, ya que continúa trabajando en el contenido del mensaje.

“Se está analizando el contenido, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la situación del Estado, porque hay elementos que tienen que ver con la deuda, elementos que tienen que ver con adelantos y autorizaciones de la Junta Fiscal. Así que esto es un tema vivo”, expresó la gobernadora en declaraciones a la prensa.

González Colón explicó que el análisis también incluye preocupaciones relacionadas con la situación fiscal de los municipios.

“Tenemos elementos también, por ejemplo, de municipios que pudieran llegar a insolvencia y el gobierno está manejando eso”, añadió.

Al ser cuestionada sobre si descartaba asistir personalmente a la Asamblea Legislativa, la gobernadora respondió que aún no ha evaluado ese aspecto.

“Yo no estoy evaluando eso. No lo descarto, pero no estoy evaluando eso. Lo que estoy evaluando es la parte de Estado, la parte financiera, la parte económica. Y eso es una opción que todos los gobernadores tienen: hacerlo ante la Asamblea Legislativa o someterlo por escrito”, sostuvo.

Insistió en que la decisión dependerá del análisis fiscal en curso.

“Hasta que no tenga la información, either way, para someterla por escrito o para ir personalmente, no hace ninguna diferencia. Ahora mismo, todavía estamos en la parte fiscal”, afirmó.

La gobernadora subrayó que su administración, a diferencia de anteriores, opera bajo la supervisión de la Junta Fiscal.

“Recuerden que, a diferencia de gobiernos anteriores, yo tengo una Junta Fiscal que pasa juicio sobre todas las acciones económicas del gobierno. Y eso, sí, limita la facultad del gobierno”, concluyó.

El pasado mes de abril, la primera ejecutiva dijo en entrevista con #PuntoXPunto de Metro Puerto Rico que ofrecerá su mensaje ante la legislatura, pero que, durante cada año fiscal, realizará solo un mensaje en lugar de dos, como ha ocurrido en cuatrienios anteriores.

“Va a haber un mensaje en la legislatura más adelante; no se ha coordinado todavía, pero en vez de dos mensajes, va a ser solamente uno. Históricamente se hacían dos mensajes en la legislatura, yo creo que con uno es suficiente”, expresó la gobernadora.