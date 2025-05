Envían carta de cese y desista a “El León Fiscalizador”

Una carta de cese y desista fue enviada al comunicador Lorenzo Delgado Torres, mejor conocido como “El León Fiscalizador”, por la representación legal de la exdirectora ejecutiva de New Medical Services, Keyla Centeno Avilés, contra quien ha realizado varias denuncias en sus redes sociales.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, la carta fue enviada por correo electrónico y mensajería directa por el licenciado José Alberto Morales Boscio.

La misiva alega que las expresiones y publicaciones del señor Delgado “han provocado daños a la imagen, honra y dignidad de la señora Centeno, una ciudadana privada sin participación en los asuntos señalados. Asimismo, se le exigió eliminar de inmediato imágenes no autorizadas, utilizadas sin consentimiento, advirtiendo posibles acciones legales si persiste su conducta”.

Asimismo, el licenciado Morales Boscio aseguró que las declaraciones realizadas por Delgado Torres en sus redes sociales sobre la alegada falta de pagos a empleados del CDT de Santa Isabel “son falsas y buscan mancillar la reputación de su representada”.

“Usted recientemente publicó y utilizó imágenes no autorizadas de mi representada, las cuales deberá eliminar inmediatamente de su página y/o plataforma, so pena de acudir a solicitar los remedios interdictales correspondientes. Además, sus expresiones sobre alegados malos manejos como causa de la falta de pago a los salarios de empleados de New Medical Quality Services, LLC. son falsas y mendaces, plagadas de tergiversaciones hechas para mancillar la reputación de mi representada. Cabe destacar que, en lo que respecta a la señora Centeno, ella terminó su relación de pareja con el señor Ramos hace más de tres años y no tiene ningún interés propietario sobre New Medical Quality Services, LLC.", señala la carta.

Además, el abogado aseguró que Centeno no tiene ningún vínculo con New Medical Services desde hace más de tres años y no posee interés alguno en su operación actual.

En la carta también se menciona que “New Medical Quality Services no presta servicios al Hospital Hope Medical Center de Humacao”.

“El equipo legal reiteró que se reservarán todos los derechos legales disponibles bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de los Estados Unidos para proteger la reputación y los derechos de la señora Centeno. De continuar el patrón de conducta difamatoria, se tomarán las acciones legales pertinentes ante el Tribunal”, concluye la comunicación.

En su página de Facebook, El León Fiscalizador ha estado publicando fotografías de los ejecutivos de la mencionada empresa y denunciando la falta de pagos a los empleados de la salud.

