La Junta avala ocho órdenes ejecutivas de la gobernadora González

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó hoy a la gobernadora Jenniffer González Colón la aprobación de ocho órdenes ejecutivas emitidas recientemente, tras determinar que no son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal certificado.

Sin embargo, la JSF reiteró la importancia de someter estas medidas para revisión previa, conforme lo exige la ley federal PROMESA.

La carta firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., detalla que entre las órdenes aprobadas se encuentra la que establece una estrategia de “reshoring” para atraer manufactura local (2025-012), así como la que modifica la declaración de emergencia energética para ampliar medidas dirigidas a aumentar la capacidad de generación eléctrica (2025-016).

Otras órdenes validadas por la JSF incluyen:

La creación de la Fundación del Palacio de Santa Catalina (2025-014)

La promoción de libre competencia en procesos de subasta pública (2025-015)

El establecimiento de un proceso expedito para evaluar exenciones contributivas a entidades sin fines de lucro (2025-018)

La creación de la Oficina del Tercer Sector y Organizaciones Comunitarias (2025-019)

La creación de la Oficina de Base de Fe (2025-020);

Y la concesión de días libres en abril cargados a vacaciones (2025-017)

Aunque la JSF expresó apertura al diálogo y colaboración con el gobierno, subrayó que futuras órdenes deben ser sometidas antes de su emisión para cumplir con la política de revisión establecida por la ley federal PROMESA. También se reservó el derecho a emitir observaciones adicionales o remitir información relevante a otras autoridades, de ser necesario.

“Esperamos continuar trabajando en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Mujica en la misiva dirigida exclusivamente a la gobernadora.

Recientemente la gobernadora sostuvo ante el requerimiento de la Junta para revisar sus órdenes ejecutivas que “yo voy a traducírselas y se las voy a enviar y les identificaré de dónde vamos a sacar el dinero. Pero yo no tengo por qué decirle a nadie y mucho menos a una junta todos los pasos o consultar. Yo entiendo su función y entiendo que tienen que revisarlas y entiendo que tienen que ver de dónde sale el dinero. Así que yo estoy de acuerdo en ese sentido de proveer la información y a base de la política pública yo estoy entendiendo cuáles son las prioridades y cuáles no, y hay unas prioridades que para mí ya no están ahí y que me generan unos ahorros. Y hay otras que fueron los compromisos programáticos que sostuvimos con el pueblo, que yo estoy identificando cómo pagar”.