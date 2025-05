Aseguran que todavía no se cobrarán multas de AutoExpreso

Las multas por violaciones a los peajes del sistema AutoExpreso en las vías públicas del país no se cobrarán durante el año 2025.

Según indicó el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José “Cheíto” Hernández, esto salió a relucir durante una vista pública celebrada hoy.

“El pueblo puede estar tranquilo, ya que durante este año no se cobrarán multas asociadas a los peajes del sistema AutoExpreso. Únicamente se cobrará el costo de pasar por una estación de peaje, pero no, repito, no un cargo por multa. Esta es una muy buena noticia para nuestros conductores”, comentó el representante.

En la vista pública, el secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Marcos García, confirmó que este año no se cobrarán las multas mientras se desarrolla una nueva aplicación de AutoExpreso.

“En estos momentos, el DTOP está trabajando junto con la empresa Metropistas Puerto Rico para desarrollar una aplicación electrónica de AutoExpreso nueva y más segura, con el propósito de facilitar a los conductores sus transacciones en este sistema de cobro de peaje. Esta moratoria en el cobro de multas se extiende hasta el 31 de diciembre de este año; el próximo ya se estará ejecutando la nueva plataforma”, añadió Hernández.

Multas por marbetes vencidos ya superaron el total de 2023

En lo que va de 2025, sin que haya concluido el primer semestre del año, ya se han emitido 31,903 multas por marbetes vencidos, superando el total de 31,109 infracciones registradas en 2023. Al finalizar 2024, el número de infracciones alcanzó 54,282, según el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El dato fue revelado durante una vista pública de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, en la que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) expresó su apoyo a un proyecto legislativo que busca mitigar esta tendencia mediante notificaciones electrónicas.

“Asumo que, cuando termine el año, el número de infracciones será más del doble y estará cerca de 60,000 a 70,000”, anticipó el representante José Hernández Concepción, presidente de la Comisión de Transportación.

La propuesta, contenida en el Proyecto de la Cámara 491, busca que los conductores reciban alertas sobre la expiración del marbete digital por medio de mensajes de texto o correos electrónicos, con el fin de evitar que olviden la fecha de renovación y sean multados.