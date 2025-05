Advierten sobre ríos crecidos en varios municipios de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió este jueves sobre ríos crecidos en varios municipios de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias.

Según el SNM, los cuerpos de agua que están fluyendo a niveles altos son:

PUBLICIDAD

Río Grande de Manatí

Río Grande de Loíza

Río Salinas / Nigua

Río Fajardo

Río Blanco (Naguabo)

“¡Atención! Los ríos siguen con niveles altos. Si vives en una zona propensa a inundaciones, mantente alerta y sigue las actualizaciones locales. Las condiciones pueden cambiar rápido", advirtió el SNM.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, advirtió que el mal tiempo continuará afectando a Puerto Rico

“La lluvia no ha parado, y se pronostica que continuará, por lo menos hasta este fin de semana. Esta semana, los aguaceros que se han reportado causaron un fallecimiento y muchas personas han perdido sus pertenencias por inundaciones repentinas, además de deslizamientos y otros daños. Tenemos que recordar que los suelos están sumamente saturados y la lluvia continuará, por lo que reiteramos el llamado a no cruzar carreteras inundadas, no ir a ríos, lagos ni playas y, si vive en una zona inundable, quédese con familiares o amigos”, indicó Jiménez Colón.

El coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, destacó que continuará la humedad en el área.

“En los pasados días, se han registrado acumulaciones de lluvia diarias de entre dos y cuatro pulgadas, lo que ha provocado una saturación significativa de los suelos en gran parte de la Isla. Esta saturación, combinada por la persistente humedad e inestabilidad atmosférica, mantendrá elevado el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas, así como la posibilidad de deslizamientos de terreno, especialmente en las zonas montañosas del interior, durante las horas de la tarde en los próximos días. Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines, avisos y advertencias emitidos por la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan y a tomar las medidas de precaución necesarias para proteger vidas y propiedades”, manifestó Morales.

PUBLICIDAD

Jiménez Colón destacó que del 26 al 30 de abril, se han reportado varios casos de inundaciones, ríos fuera de su cauce y deslizamientos. Muchos de ellos han sido atendidos por las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencia de cada municipio, por las zonas del NMEAD, Policía, entre otras agencias de seguridad.

Entre los más relevantes se encuentran:

Cabo Rojo – Incidente en el que un vehículo quedó atrapado por corriente de agua, OMME sacó a las personas afectadas.

San Sebastián – La OMME rescató a dos personas varadas al otro lado del río en Gozalandia.

San Juan – Persona arrastrada por corrientes mientras viajaba en su vehículo en el camino Los Navarro. Lamentablemente, falleció. En San Juan también se reportaron varias residencias inundadas y deslizamientos.

Bayamón – Se reportaron dos incidentes distintos, el 28 y 29 de abril, de personas atrapadas por golpe de agua en Charco Prieto. La OMME de Bayamón atendió ambos casos.

Ciales – Deslizamiento de terreno que obstruyó la Carretera 615, donde cayó poste del tendido eléctrico.

Orocovis – Fuertes lluvias causaron inundaciones en la zona urbana, afectando residencias y comercios.

Aguas Buenas – Reportaron deslizamientos en las comunidades de Cagüitas, Sonadora y Juan Asencio.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, y Jiménez Colón recordaron que todos los Negociados, agencias municipales y federales están pendientes a cualquier situación de emergencia.

Para más información, puede visitar las redes del NMEAD y del SNM.

En caso de emergencia, recuerde llamar al 9-1-1 para activar el sistema.