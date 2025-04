Remueven escolta de Janet Parra tras intento de indagar sobre videos del Capitolio

Un agente de la escolta de la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, fue retirado de su puesto y reasignado a otra división luego de que trascendiera que intentó indagar sobre visitas a oficinas del Capitolio, justo el mismo día en que se entregó un informe relacionado con Parra al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Se determinó que el agente en cuestión no continuará formando parte de la escolta de la designada secretaria Parra y ha sido reasignado a la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en lo que se completan las evaluaciones pertinentes”, anunció el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, en declaraciones escritas.

El funcionario explicó que impartió instrucciones para que las oficinas correspondientes recopilen toda la información sobre lo ocurrido y rindan un informe detallado. Aseguró que el DSP manejará el asunto “con el rigor y la responsabilidad que merece”, tras haber tenido conocimiento del incidente a través de los medios de comunicación.

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, denunció públicamente que una persona de la oficina de Parra se comunicó con el director de seguridad del Capitolio para solicitar videos con el fin de identificar quién llevó el informe al Senado.

“Lo cual yo creo que es innecesario y me lleva a cuestionarme el porqué era necesario tener que requerir los videos. ¿Cuál es el verdadero propósito?”, expresó Morales en entrevista con el periodista Rafael Lenín López en Telemundo.

Poco después, se publicó una carta firmada por el sargento José R. Calderón Hernández, director de Seguridad del Capitolio, en la que confirma haber recibido una llamada del escolta de Parra, identificado como “Agente Soto”. En la misiva, el sargento relató que, el 3 de abril a las 9:22 p. m., el agente lo contactó directamente para preguntarle si sabía quién había visitado la oficina del senador en días recientes.

“A dicha pregunta le respondí que no estoy autorizado a divulgar esa información, y que no me corresponde informar sobre quién entra o sale de las oficinas del Senado”, escribió Calderón Hernández.

El DSP no ha indicado si se trata de una falta disciplinaria o una infracción de protocolos, pero la acción inmediata de separar al agente de su escolta sugiere la preocupación de la agencia ante la percepción pública y las implicaciones éticas del caso.

Parra, cuya nominación aún espera por confirmación en el Senado, no se ha expresado sobre el incidente.