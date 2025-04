¿Por qué necesito un Real ID para viajar y cómo puedo obtenerla?

La empresa Aerostar Airport Holdings, administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ofreció detalles sobre la implementación del Real ID, documento que será requisito para viajes domésticos a nivel nacional para todos los pasajeros que tengan ciudadanía estadounidense a partir del próximo miércoles 7 de mayo.

Se trata de una licencia o identificación con foto emitida por un estado o territorio de los Estados Unidos que debe tener una estrella dorada o con bordes dorados en la parte superior derecha. La iniciativa surge como un método de identificación para las personas que no utilizan su pasaporte y hacen uso de su licencia o tarjeta de identificación para viajar.

Asimismo, el documento, creado a través del Security Act de 2005, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, será requerido para viajar a través de todos los aeropuertos certificados de Estados Unidos, incluyendo los de San Juan, Ponce y Aguadilla.

“El Real ID va a permitir que usted pueda viajar seguro y que tengamos certeza de que quien se está montando en ese proceso para abordar el avión es la persona que dice ser. Todas las personas que traten de utilizar identificaciones fraudulentas, tenemos tecnología para poder detectarlas”, destacó el portavoz de la Administración de Seguridad del Transporte (Transportation Security Administration, TSA), José Joy Martínez.

Por otro lado, detalló que las personas que vayan a viajar y no tengan Real ID podrían presentar “demoras en el proceso” al abordar.

“Todas las personas que lleguen al aeropuerto sin un Real ID podrían presentar demoras en el proceso. Vamos a tener unos procesos adicionales para poder verificar, para poder constatar. Podría tardarse, como también podría no viajar. Sería el caso extremo. Entendemos que todos van a poder viajar en este proceso inicial. Una vez estén sometidos a un proceso adicional, deben llegar con más tiempo al aeropuerto”, añadió a preguntas de Metro Puerto Rico.

Además, las personas con estatus migratorio ilegal en los Estados Unidos no podrán viajar, a menos que sea para abandonar el país. La TSA contará con tecnología para detectar identificaciones fraudulentas. De igual modo, las personas no podrán utilizar licencias o identificaciones emitidas anteriormente que no tengan la estrella que las certifica como Real ID.

Por su parte, el CEO de Aerostar, Jorge Hernández, enfatizó en la importancia de orientar a los viajeros sobre este requisito.

“Esto es un tema a nivel nacional, no es un tema exclusivo de Puerto Rico. Todos los aeropuertos en los Estados Unidos entran en vigor el mismo día, el 7 de mayo. Así que lo que queremos es que, por lo menos, nuestros pasajeros, las personas que residen en Puerto Rico, estén lo más informadas y mejor preparadas para cuando esto entre en vigor”, expuso en conferencia de prensa.

Actualmente, en Puerto Rico, 1.8 millones de personas han obtenido su Real ID, y los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) están certificados para emitir este tipo de documentos.

Requisitos para obtener el Real ID

Los requisitos para conseguir un Real ID son:

Llenar la solicitud DTOP-DISC-256 o renovación de licencia.

DTOP-DISC-256 o renovación de licencia. No tener multas pendientes.

Certificado de nacimiento (emitido desde julio de 2010) o pasaporte vigente.

(emitido desde julio de 2010) o pasaporte vigente. Tarjeta del Seguro Social o hoja contributiva W-2 .

o hoja contributiva . Recibo de agua o luz.

Certificado médico (vigente por menos de un año).

(vigente por menos de un año). Comprobante #2028 y #0842.

Según la directora de Servicios al Conductor, Mary Fuster Romero, los ciudadanos podrán utilizar cinco centros de servicios integrados del Departamento de Estado (DOS) que cuentan con ventanillas de CESCO.

“También tenemos centros de servicios integrados que pertenecen al Departamento de Estado. Hay cinco centros de servicios integrados donde usted puede visitarlos y solicitar el Real ID. Serían el centro de servicios integrados de Minillas, Loíza, Vieques, Yauco y Guaynabo. Así que son varios lugares donde usted puede hacer la solicitud”, explicó Fuster Romero en conferencia de prensa.

A su vez, las identificaciones que se aceptarán como alternativa al Real ID incluyen: