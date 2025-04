Eliezer Molina tira al medio alegados mensajes de escolta de Janet Parra

El senador independiente Eliezer Molina utilizó sus redes sociales para lanzar una advertencia a la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, luego de que, alegadamente, personal de su escolta enviara mensajes de texto a una persona de su equipo de trabajo.

A través de una publicación en Instagram, Eliezer Molina publicó la captura de pantalla de un mensaje, supuestamente enviado por un miembro de la escolta de la secretaria de Justicia a la asistente del senador. Esto ocurrió luego de que la funcionaria visitara la oficina.

“Señora secretaria de Justicia. Creo que debe controlar los impulsos y las emociones de su escolta. El día que usted decidió visitar nuestra oficina, algo que debe estar en las cámaras de seguridad, su escolta aprovechó su presencia y tomó el número de celular de nuestra asistente, con la excusa de que usted lograra la reunión conmigo. Al otro día, aprovechó haber obtenido el número y parece que le entró la fragancia de la amistad. No soy tonto, llevo años enfrentando la actitud de ‘agentes de la policía’ y sé cómo se mueven y las intenciones que los motiva. Este es el mismo al cual señalan de haber llamado a la seguridad del Capitolio para saber quién se reunió con el presidente @trschatz51”, lee la publicación del senador independiente.

En la captura de la conversación, se puede apreciar que una persona identificada en el contacto como “Agente Abdiel Soto” envió un mensaje que dice: “Saludos Wilmar, vecina. Gracias por tu hospitalidad de ayer. Bonito fin de semana”.

Ante esto, la persona del equipo de trabajo de Molina respondió: “Saludos, allí a la orden siempre. ¡Buen día, vecino!”. A lo que este respondió: “Eso sí, me dices qué día es más light para un quick stop para un café, te quedó bueno”.

La publicación surge en medio de una denuncia realizada por el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, sobre un escolta de la designada para el Departamento de Justicia, alegando que este acudió al Capitolio para conocer quién llevó un informe sobre la funcionaria a las oficinas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Posteriormente, se publicó una carta donde el director de Seguridad del Capitolio, sargento José R. Calderón Hernández, confirma que un escolta de la funcionaria, identificado como “Agente Soto”, solicitó saber quién había visitado las instalaciones.

“El 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 9:22 p. m., mientras me encontraba en mi residencia, observé una llamada perdida proveniente del Agente Soto, escolta de la nominada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado. Procedí a devolver la llamada de forma inmediata. El agente respondió, nos saludamos cordialmente y, acto seguido, me preguntó si tenía conocimiento sobre quién había visitado en días recientes la oficina del señor senador. A dicha pregunta le respondí que no estoy autorizado a divulgar esa información, y que no me corresponde informar sobre quién entra o sale de las oficinas del Senado. Concluida esta breve interacción, dimos por finalizada la llamada”, lee la carta firmada por el sargento Calderón Hernández.

El presidente del Senado había solicitado un informe sobre la secretaria designada de Justicia que aún no ha sido confirmada.