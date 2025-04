Senadora denuncia que la sacaron de un avión porque “pasajeros no se sentían seguros con ella”

La senadora novoprogresista Karen Román Rodríguez fue sacada de un avión de la aerolínea Frontier en la noche del domingo, 27 de abril de 2025, luego de que supuestamente personas no se sentían seguras con su presencia.

De acuerdo al comunicado de prensa de la senadora, “la situación comenzó cuando la aerolínea canceló el vuelo de Florida a San Juan en cuatro ocasiones. Además, le intentaron cobrar nuevamente por el equipaje que ya había pagado.

PUBLICIDAD

Cuando Román Rodríguez fue al mostrador de Frontier se identificó como senadora y exigió hablar con un supervisor. El incidente provocó la molestia de los que esperaban en la fila. Una persona que se encontraba en la fila le dijo que ‘no era nadie en los Estados Unidos’“.

Tras finalizar el trámite, la senadora abordó el avión, sin embargo, una vez ubicada en su asiento, el piloto solicitó su salida del vuelo, bajo que algunas personas no se sentían seguras con su presencia.

“Nunca en mi vida había tenido situación alguna en ninguna línea aérea ni en cualquier otro lugar, ya que somos personas de ley y orden. Ciertamente he sido discriminada tan pronto me identificaron, no solamente por el personal de la línea aérea, sino también por algunas personas que se encontraban en la fila. Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas. Simplemente, por el hecho de ser senadora del PNP, ahora se me discrimina y difama. Orquestaron un grupo de alegadas quejas para levantar esta terrible calumnia. Esto lo dejamos en manos de Dios”, expresó Román Rodríguez en declaraciones escritas.