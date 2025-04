Buscan fortalecer cultura de conservación ambiental entre la juventud

Con el fin de fortalecer la cultura de conservación ambiental entre los jóvenes puertorriqueños, la Comisión de la Juventud de la Cámara de Representantes evaluó el Proyecto de la Cámara 414 para crear la “Ley del Cuerpo de Jóvenes Vigilantes Voluntarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de establecer un programa de servicio voluntario bajo la dirección del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Esta legislación, de la autoría del presidente de la Comisión Ensol Alexis Rodríguez Torres, permitiría a jóvenes entre 18 y 29 años asistir a los oficiales del Cuerpo de Vigilantes en la protección y conservación de los recursos naturales, además de, disponer de incentivos académicos para los voluntarios que les motive a participar de este programa de conservación ambiental.

Durante la vista pública, Mariel Nieves Hernández, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentó la posición de la institución a favor de la medida, a la vez que recomendó que se utilizaran los programas ya existentes dentro del sistema para convalidar la experiencia de los participantes.

Un memorial firmado por el presidente interino del primer centro docente de Puerto Rico, Miguel A. Muñoz, señaló que “la Universidad de Puerto Rico comparte y apoya el principio de fomentar el compromiso cívico y social de la juventud, reconociendo que la formación integral del estudiantado va más allá del salón de clases. En cumplimiento de su misión, y tal como la dispone la Ley 1 de 1966, la UPR considera esencial el desarrollo de ciudadanos conscientes y solidarios, capaces de contribuir significativamente a sus comunidades”.

Nieves Hernández propuso que, en vez de crear un nuevo seminario universitario, esta iniciativa se inserte a estructuras entre las que mencionó los internados, las prácticas de verano, las certificaciones profesionales y talleres de capacitación entre otras modalidades de desarrollo académico y profesional.

La deponente indicó que estos programas “permiten que estudiantes apliquen sus conocimientos en escenarios reales bajo supervisión, lo cual representa una excelente oportunidad para colaborar con el DRNA en funciones de conservación, vigilancia y educación ambiental”.

Nieves Hernández mencionó que el reclutamiento de jóvenes vigilantes podría darse entre los estudiantes matriculados en áreas como biología, ciencias ambientales, ciencias agrícolas, así los participantes del Instituto de Innovación en Sostenibilidad para la Capacitación, Aplicación e Investigación en Ciencias Agroambientales del Recinto de Río Piedras y el programa Sea Grant del recinto de Mayagüez.

La doctora sostuvo que, en el caso de jóvenes no participantes de programas universitarios, pueden tomar certificaciones profesionales y talleres del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) y cursos cortos que los preparan para realizar una mejor labor como jóvenes vigilantes voluntarios.

La docente planteó que, para ello sería necesario firmar un memorando de entendimiento entre la UPR y el DRNA que detalle los objetivos, roles y responsabilidades, así como la creación de un comité interinstitucional con representantes de los participantes en la iniciativa para coordinar actividades y resolver obstáculos que se presenten en la implementación del programa.

Por su parte, el subsecretario del DRNA y comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz Santiago, se mostró a favor de esta medida al puntualizar que “la incorporación de un grupo de voluntarios, especialmente jóvenes comprometidos con la causa ambiental, constituye una estrategia positiva para fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo de Vigilantes y ampliar su presencia a través de la Isla”.

Cruz Santiago sugirió que estos jóvenes sean conocidos como “vigilantes auxiliares” tal como se les conoce dentro de la Policía de Puerto Rico, que estaría atemperado al tiempo actual. Para lograr esta enmienda, el comisionado explicó sería necesario enmendar la Ley Orgánica del DRNA, que a pesar de que creó un programa de voluntariado, no se ha puesto en vigor.

Sostuvo que, en la actualidad, la agencia está en la elaboración del reglamento para implementar esta iniciativa, por lo que recomendó la coordinación normativa para fomentar la integración de esfuerzos que den paso a este programa.

“Esta es una buena iniciativa, el representante Rodríguez Torres es una persona que viene desde abajo como yo, que provengo de una comunidad marginada; si no hubiese sido por la Liga Atlética Policiaca y los agentes que fueron mis mentores, así como una maestra y el trabajador social de mi escuela que me encarrilaron, ya que estuve a punto de desertar, no hubiese llegado donde estoy”, destacó Cruz Santiago, quien de vigilante, con los años llegó a ser senador y actualmente, está al frente del Cuerpo de Vigilantes.

El deponente calificó esta iniciativa como “una cantera de nuevos vigilantes” ya que, por la experiencia que obtengan recibirán una puntuación adicional en la evaluación de solicitudes de empleo para oficiales del Cuerpo de Vigilantes, así como certificaciones de servicio voluntario y recomendaciones profesionales, si deciden entrar a laborar dentro de la agencia.

El funcionario indicó que está planificando el currículo que sería impartido a los voluntarios, que además de la parte de conservación ambiental, incluiría conocimientos sobre el ordenamiento constitucional de proteger los recursos naturales, así como las leyes locales y federales que son implementados por el Cuerpo de Vigilantes.

Findalmente, Rodríguez Torres puntualizó que en la audiencia surgieron planteamientos para presentar legislación adicional que enmendaría la Ley Orgánica del DRNA y así fortalecer las funciones de esta agencia.