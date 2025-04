“A mí se me respeta”: Senadora vuelve a arremeter contra Rivera Schatz

Una vez más, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna I. Soto Aguilú, se fue contra la presidencia del cuerpo dirigida por Thomas Rivera Schatz, luego de que este la regañara públicamente la semana pasada y la acusara de realizar “preguntas de encargo” durante la Comisión Total, donde se interrogó a la entonces designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli.

En su turno de la sesión de hoy en el Senado, la senadora, conocida como la “abogada motorizada”, aseguró que no es la primera vez que el presidente del Senado le alza la voz.

“Es la segunda vez que el presidente del Senado me grita yo siendo senadora, y será la última”, expresó.

Del mismo modo, luego de que se le señalara por realizar “preguntas de encargo”, solicitó a la presidencia del Senado que le entreguen pruebas sobre esta acusación.

“Cuando se me dice que hago preguntas de encargo, más de un millón de televidentes en las redes sociales en los pasados cuatro días han puesto en tela de juicio mi integridad como senadora, o que soy una persona que no soy honesta [...] Desde mi pequeña banca digo que tengo inmunidad parlamentaria para decir lo que estoy diciendo. Como se me ha calumniado públicamente, tiene la delegación o la secretaría o la presidencia, quien quiera, hasta que se acabe la sesión que entreguen evidencia de que obré bajo encargo, engaño o falta de respeto, porque de eso se trata cuando uno se respeta”, expresó.

Igualmente, aseguró que ha defendido proyectos de la autoría del presidente del Senado.

“Aquí nadie puede decir que mis votaciones son de encargo, o que mis discursos son de encargo, o la forma de comportarme es de encargo. Soy una mujer de palabra y entré aquí sin apadrinaje ninguno, y me voy de aquí con la frente en alto, indistintamente de que este sea el único término que tenga como legisladora, pero a mí se me respeta”, dijo.

Posteriormente, el presidente del Senado, acusó a la senadora de convertir el hemiciclo en “un circo”.

“Lo que no tiene importancia es ruido que se lo lleva el viento, he visto gente que terminan siendo incosecuentes, cuando un payaso o una payasa, ocupa un cargo gubernamental no se convierte en un oficial de gobierno, convierte su espacio en un circo”, dijo el presidente senatorial.

La semana pasada, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, detuvo el interrogatorio de la senadora Roxanna Soto a la secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, de manera abrupta y le dio un regaño frente a todas las personas que se encontraban en la vista.

“Me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo cinco minutos”, expresó la senadora antes de enfurecer al presidente senatorial.

“Suspenda los comentarios y haga las preguntas. No trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones, me hace el favor. Cinco minutos para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo. Si usted quiere preguntar, usted pregunta y le hemos dado el espacio, pero le está faltando el respeto a los compañeros diciendo que hay otras personas con mayor preparación académica y está insultando a la gente. Me hace el favor… se acabó su tiempo”, expresó el presidente del Senado y, posteriormente, le cortó el turno a la senadora.