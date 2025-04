Madre de Prichard Colón confirma que su hijo está vivo y en buen estado

Nieves E. Colón, madre del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón Meléndez, utilizó sus redes sociales este domingo para aclarar que su hijo se encuentra en buen estado de salud, después de que varias páginas informaran erróneamente sobre su supuesto fallecimiento.

Además, Colón hizo un llamado a sus seguidores para que reporten los perfiles falsos creados en nombre del expúgil.

“Mi hijo está bien gracias a Dios (y) gozando de buena salud. Por favor, no crean todo lo que ven en las redes con tantas páginas falsas que han hecho a nombre de mi hijo y mía con el propósito de buscar seguidores, likes y suscriptores", comenzó diciendo Colón.

Asimismo, aseguró que su hijo no ha experimentado ninguna recaída en su estado de salud.

“Por favor, reporten (esas cuenta) pues a mí me tienen bloqueada la mayoría. Si (la información) no viene de un familiar directo de sangre o de mi parte no crean nada. Gracias por sus oraciones de siempre fueron muchas las llamadas y mensajes de preocupación por nosotros. Nuevamente, gracias por tanto amor y respeto por los que si nos aman. Dios les siga bendiciendo mucho", sostuvo.

A través de Facebook, el portal "Comunidad Urb.Villa Universitaria" pidió disculpas a la familia de Colón y explicaron que la información sobre la supuesta muerte del exdeportista había aparecido en su página de manera incierta.

“Esta información del fallecimiento de Prichard entró a nuestra página no sabemos como lo hicieron ya se tomaron las medidas de seguridad en la misma. La información es falsa y fue eliminada. Nuestras disculpas a sus familiares público en general y seguidores por la confusión causada por la misma. Gracias”, dijeron.

El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams. Durante la pelea, Williams le propinó múltiples golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó que Colón colapsara en el vestuario tras el combate.

El boricua fue diagnosticado con una hemorragia cerebral y permaneció en coma durante 221 días.

Tras su recuperación inicial, fue trasladado a su hogar en Florida, donde continúa recibiendo fisioterapia y utilizando dispositivos de comunicación para interactuar.

En 2021, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo nombró campeón mundial honorario.