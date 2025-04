¿Fuiste despedido del gobierno federal? Orientarán sobre ayudas y empleos a afectados

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) llevará a cabo una feria de servicios de empleo dirigida a trabajadores federales desplazados por políticas del expresidente Donald Trump, así como a ciudadanos en general, donde se brindará orientación sobre servicios gubernamentales de apoyo en la transición laboral.

El evento se realizará el próximo martes, 29 de abril, en el Centro Cultural Yolanda Guerrero de Guaynabo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Cabe destacar que esta actividad también está abierta a toda persona que busque oportunidades de crecimiento profesional.

“Estamos muy conscientes de que los trabajadores federales desplazados enfrentan momentos de incertidumbre. No obstante, el Gobierno de Puerto Rico, de forma solidaria y proactiva, brinda su apoyo a estos. Desde el DTRH hemos trabajado de forma coordinada, con agencias y entidades privadas, para organizar una feria que no sólo conecte a los trabajadores con empleos disponibles, sino que también les provea herramientas valiosas como asesoría laboral, apoyo en la preparación de resumés e información que pueda facilitar su crecimiento profesional. No importa si es un trabajador federal desplazado o una persona que está explorando nuevas oportunidades laborales, esta feria ha sido diseñada pensando en las posibles necesidades de estos”, afirmó la secretaria del Trabajo, licenciada Nydza Irizarry Algarín.

Los participantes tendrán acceso a una amplia gama de servicios tales como:

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos registrará a aspirantes a empleo en su Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (PERFIL). Mientras que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) asistirá con las vacantes gubernamentales.

Manpower Group presentará a los asistentes sus vacantes y estará entrevistando al momento.

Conexión Laboral Guaynabo-Toa Baja apoyará con los resumés y las ofertas de empleo.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) llevará su Programa de Desarrollo Laboral (PDL).

Departamento de Salud orientará a los asistentes en cuanto al plan de salud Vital y el WIC.

Departamento de la Familia instruirá respecto al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF).