Banco Popular inaugura nuevo edificio en la “Milla de Oro”

La empresa Popular inauguró oficialmente hoy el Edificio Luis Muñoz Rivera 200, que ahora se concoerá como Popular Center District y forma parte del desarrollo del Popular Campus, que cuenta con varias facilidades de áreas comunes para el disfrute de sus empleados.

La construcción, ubicada en la avenida Muñoz Rivera, parte de la “Milla de Oro”, comenzó en 2022 y cuenta con diez pisos, capacidad para 768 estacionamientos, un supermercado y un gimnasio. Asimismo, tiene un autobanco con dos carrileras de cuatro estaciones y cajero automático. Además, el proyecto incluye otro edificio en construcción que contará con espacios de oficinas, un centro de capacitación de empleados, establecimientos de comida, jardines y un hotel administrado por la marca Marriott AC con 121 habitaciones, que la empresa espera esté listo para 2027.

“Este proyecto busca transformar la infraestructura física de Hato Rey y fomentar un sentido de comunidad. Cada elemento ha sido cuidadosamente planificado para mejorar la calidad de vida de los residentes, empleados y visitantes”, expresó Richard L. Carrión, presidente de la junta de directores de Popular Inc.

“Mirar una ciudad se siente bien, con orgullo. Eso es lo que hace un gran espacio. Cuando uno trabaja en un lugar agradable, eso es calidad de vida. Y eso es lo que queremos para nuestra ciudad. Queremos una ciudad que nos sintamos orgullosos”, añadió en conferencia de prensa.

El diseño estuvo a cargo de las firmas Perkins Eastman y V Architecture. Por otro lado, el desarrollo estuvo a cargo de la empresa puertorriqueña PRISA Group, proporcionando 1,700 empleos directos e indirectos.

Del mismo modo, la firma Fitness Enterprises estará a cargo de la administración del gimnasio, que cuenta con una piscina de tres carriles y 23 metros de largo, un juice bar, sauna, salones de aeróbicos, pesas, spinning y crossfit. El gimnasio abrirá siete días a la semana: de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y sábados y domingos, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Mientras que el supermercado también abrirá los siete días, pero aún no han anunciado quién lo administrará.

Además, la estructura tendrá un sistema de recogido de agua pluvial para la sustentabilidad del proyecto, dando continuidad a la presencia de Popular en la “Milla de Oro” con el edificio de Popular Center como el principal, inaugurado en 1965.