Sacerdote patea, en repetidas ocasiones, a perro por interrumpir misa

El fallecimiento del papa Francisco hizo que millones de personas voltearan a ver qué es lo que ocurría en el Vaticano; asimismo, los religiosos se interesaron el vida del pontífice y buscaron, en redes sociales, consejos del nacido en Argentina.

Lamentablemente, en las últimas horas volvió a ser tendencia la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que un clérigo actuó de una manera totalmente opuesta a la esperada durante una misa.

PUBLICIDAD

Una cuenta de X compartió el clip en el que se ve cómo un cura bendecía las hostias. En ese momento, un perrito se acercó al hombre y decidió caminar por el lugar.

El cura vio con malos ojos lo sucedido, y lo único que se le ocurrió para solucionar la llegada del animal fue la violencia. El sacerdote golpeó con una patada al lomito, el cual exclamó un sonido de dolor ante el ataque.

La persona que grabó los hechos, emitió un suspiro de asombro ante lo que había grabado. El hombre recordó que estaba en una misa y observó a los feligreses y preguntó por qué había tres perros en el templo.

El video rápidamente se popularizó en redes sociales, donde los usuarios reprocharon los hechos y afirmaron que lo que hizo el cura fue maltratar a un animal callejero que solo tenía curiosidad por el lugar.

La grabación cuenta con más de un millón de reproducciones, mas todo ocurrió en 2022 y el video solo fue tendencia tras el fallecimiento del papa. Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “San Francisco de Asís viendo como el padrecito trata a los animales”, “Los animales no deben estar en el recinto de la misa”, “Es para los humanos no para los animales o mascotas la iglesia” o “Bien hecho por el padre. El altar se respeta y el templo no es el arca de Noé”.