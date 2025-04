Presidente del Senado cuestiona “autoridad moral del gobierno” si confirman a Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió el miércoles, que, de confirmarse el nombramiento de Verónica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado, se sentaría un precedente en el que “el rigor del cumplimiento no importa, sino la empatía”, lo que —a su juicio— comprometería la autoridad moral del Gobierno de Puerto Rico para exigirle responsabilidad a otros ciudadanos.

“Se va a establecer aquí un precedente, donde el rigor del cumplimiento no importa, sino la empatía. Ese es el problema y es lo que yo entiendo que la gente no tiene claro del todo. Imagínese eso. ¿Qué autoridad moral tendría el gobierno de Puerto Rico, si todo el mundo tuviera el mismo escenario, sin intención de cometer delitos, involuntariamente, con todas las justificaciones que se han dado aquí, luego del testimonio del secretario de Hacienda y el suyo, ¿respetarían al gobierno de Puerto Rico? ¿Usted cree que los constituyentes respetarían al gobierno de Puerto Rico. Yo creo que no”, expresó Rivera Schatz durante los trabajos legislativos.

“Si usted no pudo manejar un asunto tan sencillo como una planilla, ¿cómo usted pretende ser secretaria de Estado y gobernadora interina?”, cuestionó.

La nominada compareció ante el Senado para responder preguntas sobre posibles conflictos de interés por su relación con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, así como por haber sometido tarde sus planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

“He sentido mucha vergüenza por esta situación y me apena enormemente que esto sea objeto de discusión pública y que haya personas que puedan llegar a pensar que intencionalmente no quise complicar mi responsabilidad cosas que no es cierta. Me hace sentir incómoda que esta sea el mayor tema de discusión sobre mi proceso de confirmación, pero como les dije estoy aquí para responder sus preguntas de frente y sin excusas. Esperando que al tener toda la información y que hayan podido revisar los documentos no tengan duda sobre mi transparencia, honestidad y compromiso. Como he indicado previamente, yo pague las multas y penalidades, pague una contribución en exceso y todo lo que correspondía y al día de hoy tengo un crédito por 15 mil dólares, 15,469 de pagos que realicé en exceso. ¿Y por qué realicé esos pagos en exceso? Porque yo no soy CPA y tampoco sé cómo llenar planillas y yo llene esa planilla entendiendo con el entendimiento que yo tenía y hay cosas que nos incluyeron como por ejemplo los créditos, las exenciones de los dependientes, eso no estaba ahí. Pérdidas de capital, eso no estaba ahí. Intereses hipotecarias. Intereses hipotecarias, eso no estaba inicialmente en la planilla que yo llené. La planilla se envendó para corregirla, para hacer lo que se supone que el contable hubiese hecho desde el primer día. Yo pagué en exceso porque me sentí que esa era mi responsabilidad en ese momento. Esos son los datos que rodean este lamentable hecho”, dijo Ferraiuoli Hornedo.

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, confirmó que la designada sometió sus planillas fuera de término y que solicitó prórrogas que también incumplió. Las tres planillas fueron radicadas en noviembre de 2024 y posteriormente enmendadas en abril de 2025, incluyendo el 17 de abril, día del apagón general ocurrido durante la Semana Santa.

Ferraiuoli Hornedo explicó que pagó los recargos, intereses y penalidades correspondientes, por un total de más de 7,000 dólares, y que las enmiendas le generaron un reintegro de sobre 24 mil dólares. También aseguró que está en cumplimiento con sus obligaciones y presentó certificaciones de Hacienda y el CRIM.

Sobre su vínculo con el secretario de la Gobernación, expresó que se ha inhibido de asuntos que involucran a su esposo y negó que exista un conflicto de interés. “Desde el primer día, me he inhibido de aquellos asuntos relacionados a mi esposo y de las agencias que dirige, para honrar la transparencia que me caracteriza”, afirmó.

El Senado continuará el proceso de evaluación de su designación. La Cámara de Representantes ya otorgó su consentimiento.