Juan Dalmau critica a Jenniffer González por comportarse como una “influencer” en Fortaleza

El excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, arremetió contra la gobernadora Jenniffer González Colón por el podcast publicado en sus redes sociales, donde entrevista a su esposo, José “Yovín” Vargas.

Dalmau repudió que, en medio de controversias como la que enfrenta la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, la gobernadora publique un podcast llamado “De todo menos política”, asegurando que se trata de una movida de “distracción mediática”.

“Lo que hace Jenniffer González se llama distracción mediática. Cuando no hay logros, se cambia el tema con fotos, risas, podcasts, anécdotas personales… Todo menos lo que importa”, expresó Dalmau en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Expresiones de Juan Dalmau

En sus expresiones, Dalmau señaló a la gobernadora por comportarse como una “influencer” en medio de los problemas que enfrenta el país.

“De todo menos política”. Y así mismo ha sido su gestión: de todo menos seria, de todo menos responsable. No hay gabinete constitucional. No hay plan energético. No hay soluciones. No hay plan. Pero sí hay show. Ricardo Rosselló se burlaba del pueblo en un chat. Jenniffer González lo hace de frente, con cámara, micrófono y producción. Puerto Rico no necesita una influencer en La Fortaleza. Necesita carácter, dirección y trabajo con urgencia. Puerto Rico no necesita un reality show. Puerto Rico necesita un gobernante que atienda sus necesidades y sus problemas”, dijo el excandidato a la gobernación y líder independentista.

En la noche del miércoles, mientras en el Senado se llevaba a cabo el interrogatorio contra la licenciada Verónica Ferraiuoli, quien admitió no haber radicado planillas por tres años, se publicó el podcast “De todo menos política”, donde la gobernadora habla sobre la vida personal de su esposo, José “Yovín” Vargas.

Previo a salir electa en las elecciones de noviembre, González Colón había adelantado en Metro Puerto Rico que continuaría su podcast “De todo menos política” en caso de salir electa.

Gobernadora había adelantado su podcast continuará