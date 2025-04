Gobernadora no retirará el nombramiento de Verónica Ferraiuoli

Tras las expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien aseguró que la secretaria designada del Departamento de Estado no cuenta con los votos para ser confirmada, la gobernadora Jenniffer González rechazó la opción de retirar el nombramiento.

González Colón realizó las declaraciones en una conferencia de prensa donde reaccionó a la Comisión Total del Senado, en la que se confirmó que la funcionaria no radicó planillas durante tres ciclos contributivos.

“¿Cuál es la vara entonces para un funcionario electo y una vara distinta para los funcionarios de gobierno? Yo creo que aquí, si es que hay algo personal con la licenciada Ferraiuoli, que voten, yo no tengo problema con eso. Yo no creo que deba retirar a una funcionaria porque simplemente a alguien no le guste el nombre de la licenciada. Lo que debe ocurrir ahora es que debe haber una votación. Yo no voy a retirar el nombramiento”, expresó la gobernadora.

Del mismo modo, rechazó que desde La Fortaleza se inicie un proceso de cabildeo con senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) para impulsar la confirmación de la funcionaria, como sugirió el presidente senatorial esta mañana.

Rivera Schatz adelantó en una entrevista radial (WKAQ 580) que la próxima semana se llevará a cabo la votación, luego de que se prepare un informe sobre el nombramiento y tras lo ocurrido el miércoles en la Comisión Total, donde la funcionaria fue interrogada en una maratónica vista.

“Será la semana próxima. Nosotros tenemos que preparar un informe sobre testimonios, sobre documentos. Eso toma un tiempo…”, expresó Rivera Schatz.

El presidente senatorial adelantó que Ferraiuoli no tiene los votos para su confirmación, pero dio paso a que desde Fortaleza lleven a cabo un cabildeo para intentar revertir el posible rechazo y que sea confirmada.

“La designada no tiene los votos para ser confirmada, no los tiene… No los tiene y digo esto temprano. Si quieren cabildear, hacer gestiones para conseguir los votos, eso no me molesta. Pueden llamar a los senadores”, expresó.

“Al día de hoy no tiene los votos. Yo creo que no los va a tener, pero para que no digan, porque rápido dicen que Thomas desde el Senado… no, yo nunca he obligado a nadie a votar a favor o en contra de nombramientos ni leyes”, añadió.

En la entrevista radial, Rivera Schatz afirmó que Ferraiuoli no está preparada para asumir la posición, tras admitir varios errores, entre los que también se encuentra la “desastrosa” conferencia sobre el apagón que se suscitó en Semana Santa.

Ayer, la nominada al Departamento de Estado compareció ante el Senado para responder preguntas sobre posibles conflictos de interés por su relación con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, así como por haber sometido tarde sus planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

“He sentido mucha vergüenza por esta situación y me apena enormemente que esto sea objeto de discusión pública y que haya personas que puedan llegar a pensar que intencionalmente no quise cumplir con mi responsabilidad, cosa que no es cierta. Me hace sentir incómoda que este sea el mayor tema de discusión sobre mi proceso de confirmación, pero como les dije, estoy aquí para responder sus preguntas de frente y sin excusas. Esperando que, al tener toda la información y que hayan podido revisar los documentos, no tengan duda sobre mi transparencia, honestidad y compromiso. Como he indicado previamente, yo pagué las multas y penalidades, pagué una contribución en exceso y todo lo que correspondía, y al día de hoy tengo un crédito por 15 mil dólares, 15,469 de pagos que realicé en exceso. ¿Y por qué realicé esos pagos en exceso? Porque yo no soy CPA y tampoco sé cómo llenar planillas, y yo llené esa planilla con el entendimiento que yo tenía, y hay cosas que no se incluyeron, como por ejemplo los créditos, las exenciones de los dependientes, eso no estaba ahí. Pérdidas de capital, eso no estaba ahí. Intereses hipotecarios. Intereses hipotecarios, eso no estaba inicialmente en la planilla que yo llené. La planilla se enmendó para corregirla, para hacer lo que se supone que el contable hubiese hecho desde el primer día. Yo pagué en exceso porque me sentí que esa era mi responsabilidad en ese momento. Esos son los datos que rodean este lamentable hecho”, dijo Ferraiuoli Hornedo.

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, confirmó que la designada sometió sus planillas fuera de término y que solicitó prórrogas que también incumplió. Las tres planillas fueron radicadas en noviembre de 2024 y posteriormente enmendadas en abril de 2025, incluyendo el 17 de abril, día del apagón general ocurrido durante la Semana Santa.