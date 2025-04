Fundación Juan Mari Brás reacciona a respuesta del FBI sobre asesinato de Santiago Mari Pesquera

La Fundación Juan Mari Brás reaccionó este jueves a la más reciente respuesta del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre el asesinato de Santiago Mari Pesquera, ocurrido en 1976.

El pasado mes de febrero, las congresistas Nydia Velásquez y Alexandria Ocasio Cortés solicitaron a la Agencia Central de Información (CIA, por sus siglas en inglés) y al FBI que descalifiquen “toda documentación” que ayuda a esclarecer su caso.

“Es frustrante recibir la respuesta del FBI alegando no tener información sobre el asesinato de Santiago Mari Pesquera. Sigue siendo reveladora la insistencia en ocultar esta información, ahora a 49 años del asesinato. Es completamente improbable que el FBI no tenga información sobre el asesinato de Chagui Mari Pesquera por diversas razones pero, ante todo, esta postura lo que hace es reforzar la idea de que las agencias federales estuvieron directamente involucradas en el asesinato. De lo contrario, ¿qué tendrían que esconder y proteger?“, comenzaron diciendo en declaraciones escritas.

Continuaron: “Primero, es improbable que el FBI no tenga información sobre el caso Mari Pesquera porque la familia Mari posee al menos un documento desclasificado y con tachaduras del FBI sobre este caso (se incluye un memo en anejo). En este memo en particular se hace referencia a que, inmediatamente después del asesinato de Mari Pesquera, la Policía de Puerto Rico solicitó que la información sobre el asesinato de Santiago Mari Pesquera quedara exenta del Freedom of Information Act (FOIA). En el año 2015, treintinueve años después del asesinato, el entonces superintendente de la Policía, José Caldero, envió una carta al FBI solicitando se dejara sin efecto esa petición. Aún así, el FBI se ha negado a divulgar la información".

Según explicaron, el Departamento de Justicia (DJ) le han informado que el FBI se niega a compartirles los datos, pero no han negado que posean información sobre el caso.

“Incluso, al último fiscal del caso, Pedro Berríos Lara, el FBI le prohibió expresamente entrevistar a agentes retirados de esa agencia para la investigación de este particular. Esta prohibición ha sido un gran impedimento para la investigación de la asesinato. Si el FBI no tuviera algo que esconder, ¿por qué entonces iba a imponer esa rigurosa prohibición?“, cuestionaron.

Reiteraron que catalogan el asesinato como uno político y que fue con el fin de dañar a su padre, Juan Mari Bras, quien en esos tiempos era líder socialista e independentista y candidato a la gobernación. También, que buscaban impactar al movimiento anti colonial e independentista en Puerto Rico.

“En documentos desclasificados por el FBI que se identificaron en el año 2009, se pudo confirmar que, desde octubre de 1975 —y nuevamente en enero de 1976, meses antes del asesinato de Santiago— existía un complot por parte de grupos cubanos anticastristas para asesinar a Juan Mari Brás, el FBI tenía conocimiento de estos planes, alertó a la Policía acerca de ellos pero solicitando que no se revelara que la agencia federal era la fuente de la información. En marzo de 1976, el hijo mayor de Mari Brás fue asesinado", sostuvieron.

Finalmente, confirmaron que solicitaron una reunión con las congresistas para discutir otras estrategias de acceso a la información de las agencias federales.

“La memoria colectiva es nuestra y ninguna agencia criminal y colonial nos arrebatará la verdad ni el camino hacia la justicia grande, la más expansiva, que es la justicia de los pueblos”, afirmaron.

Mari Pesquera fue asesinado el 24 de marzo de 1976, cuando tenía 23 años. Su cuerpo fue encontrado baleado en la carretera PR-1, en dirección de San Juan a Caguas. El patólogo forense, Rafael Criado, confirmó que el joven luchó contra su asesino ya que, presentaba hematomas, arañazos y contusiones.