Alcalde de Cidra exige acción urgente a AAA y LUMA ante crisis de agua en el municipio

Ante una nueva interrupción prolongada en el servicio de agua potable que afecta a varias comunidades de Cidra, el alcalde Delvis Pagán Clavijo le exigió respuestas inmediatas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a LUMA Energy para resolver esta situación que, según afirmó, ha llegado a ser “insostenible”.

“Llevo días recibiendo llamadas, mensajes y visitas de ciudadanos desesperados porque no tienen agua. Esta situación se repite constantemente en nuestras comunidades. Se va el servicio, regresa por un par de días y vuelve a fallar. No es justo. El agua es un servicio básico, se paga mensualmente y no se está recibiendo”, denunció el ejecutivo municipal.

Pagán Clavijo explicó que, tras comunicarse con personal de la AAA, se le informó que la interrupción responde a problemas con el sistema eléctrico que impiden el funcionamiento de las bombas de distribución.

“Esto no puede seguir. Le hago un llamado directo a LUMA para que atienda con urgencia esta situación. El pueblo no puede continuar pagando por un servicio que simplemente no llega”, añadió.

De hecho, el Municipio de Cidra se encuentra distribuyendo agua en camiones cisterna a las comunidades afectadas e invertirá fondos municipales para instalar generadores eléctricos en estaciones de bombeo de la AAA, anticipó el funcionario.

“Estamos haciendo nuestra parte, pero esto no es sostenible a largo plazo. Le corresponde a LUMA y AAA garantizar el servicio. No podemos cargar nosotros con una obligación que no nos toca”, señaló el alcalde.

Informó, además, que envió una carta oficial al director ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, solicitando acción inmediata y un plan de trabajo claro para resolver los problemas recurrentes en el sistema de distribución de agua.

“Yo invito a todos los cidreños a que radiquen sus querellas. Que llamen al 787-869-2482. La AAA tiene que asumir su responsabilidad. Aquí hay molestia, indignación y cansancio. Cidra no aguanta más”, afirmó de forma contundente.

“El agua que necesitamos para nuestras casas, nuestros comercios, nuestras escuelas y nuestras clínicas no está llegando. Esto es inaceptable. Es hora de actuar con seriedad y compromiso. Continuaré haciendo todo lo que esté en mis manos para apoyar a mi gente, pero las corporaciones públicas deben responder con la misma urgencia”, concluyó.

Este medio le solicitó reacciones a AAA y LUMA Energy, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.