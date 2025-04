Verónica Ferraiuoli se defiende en el Senado y atribuye controversia de planillas a su contable

La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo respondió a los múltiples señalamientos surgidos en torno a su historial contributivo, conflictos de interés y vínculos con su esposo, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

La funcionaria comenzó su ponencia en la Comisión Total del Senado, defendiendo su gestión y reiteró que ha cumplido con sus obligaciones legales, aunque admitió errores, los cuales atribuyó a su contable.

“He pagado mis contribuciones durante, no desde el 2017, como el secretario pudo hacer constar, sino durante los pasados casi 30 años que llevo viviendo en Puerto Rico”, aseguró.

Además, aclaró que como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, asesoró en temas relacionados al Plan Médico, pero siempre en representación de la Junta del Colegio y sin intervención directa en las operaciones del plan.

En cuanto a los cuestionamientos éticos, fue enfática en declarar que “no hay conflicto alguno en que mi esposo y yo trabajamos para la gobernadora y no he incurrido en ningún conflicto de interés”.

Aseguró, además, haberse inhibido de todos los asuntos relacionados con su esposo y sus funciones, y criticó lo que describió como “ruido mediático que se ha pretendido crear para intentar afectar mi confirmación”.

Ferraiuoli también relató cómo detectó que sus planillas de los años 2021 en adelante no se habían radicado, pese a haber entregado los documentos y haber pagado por el servicio. Explicó que su contable tenía control total de su cuenta de SURI, plataforma digital del Departamento de Hacienda. “Yo soy abogada, eso es correcto. Pero mi expertise no tiene que ver nada con contabilidad. Yo sé de llenar planillas lo que ustedes saben de llenar planillas. Yo soy una persona de ley y de orden”.

En cuanto a las planillas, relató que históricamente las había trabajado con un contable al que le enviaba la documentación pertinente, quien preparaba los formularios, solicitaba la información bancaria para los pagos y enviaba una factura por el servicio.

Fue durante una revisión casual de su cuenta en SURI el 9 de noviembre de 2024 que descubrió que las planillas de 2021 en adelante no habían sido radicadas. La situación, dijo, le causó “enorme sorpresa”, pues había entregado los documentos y pagado por el servicio.

Esa misma noche, aseguró, presentó por su cuenta las planillas correspondientes, utilizando la información que tenía disponible. Más adelante, explicó que su contable le informó que debía enmendarlas porque contenían errores, como la falta de créditos, extensiones por dependientes, pérdidas de capital e intereses hipotecarios. Aunque inicialmente creyó que él había firmado las enmiendas, luego se dio cuenta de que figuraba su propia firma, algo que no había notado antes.

Aclaró que no fue ella quien sometió las planillas enmendadas, sino el contable, y que tiene constancia del correo en el que le informó que había sido radicada.

Ferraiuoli también indicó que, a raíz de su error, pagó en exceso una cantidad significativa en contribuciones. “Yo pagué en exceso porque sentí que esa era mi responsabilidad en ese momento”, afirmó, añadiendo que actualmente cuenta con un crédito de $15,469 a su favor.

“Me apena enormemente que esto sea objeto de discusión pública y que hayan personas que puedan llegar a pensar que intencionalmente no quise cumplir con mi responsabilidad, cosa que no es cierta”, continuó Ferraiouli.

Según detalló, posteriormente su contable le notificó que sería necesario enmendar las planillas que ella misma erradicó, ya que contenían errores.

“Las enmiendas no las erradiqué yo”, aseguró. “Y quiero decirle que anoche fue que yo me di cuenta que esas planillas estaban firmadas por esta servidora, no por la persona que las erradicó”.

A su vez, abordó las críticas por la participación pasada de su esposo , Domenech, en la firma privada de cabildeo, Politank. Aclaró que él vendió el 100% de su participación y que ella nunca tuvo vínculo con ese negocio.

“Algunos nos han dicho que le ha parecido demasiado drástica esta medida, pero lo cierto es que desde hace algún tiempo habíamos hablado de reducir nuestras cargas profesionales y relocalizarnos a Washington D.C. para estar más cerca de nuestras hijas”, relató.

Por otra parte, abordó el tema ante la Oficina de Ética Gubernamental, y explicó que tanto ella como Domenech presentaron mecanismos formales de inhibición, para asegurarse de no incurrir en procesos de conflicto de interés.

“Yo misma presenté un mecanismo inhibiéndome de las gestiones relacionadas con él [...] Esto ha sido desde el día número uno y todo el mundo que toma decisiones en ambas agencias lo conoce”, dijo, añadiendo que se designaron personas específicas para manejar cualquier asunto que pudiera representar conflicto de interés.

“La manera en que atendí esta situación es un ejemplo de quién yo soy. Cuando me veo ante un problema, busco la manera de solucionarlo, sin perder tiempo en adjudicar culpas o hacer a otros responsables”, cerró su ponencia.