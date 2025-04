FEMA otorga más de $25 millones a Toa Baja, Barranquitas y ASSMCA

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, anunció este miércoles que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha otorgado más de $25 millones de dólares en subvenciones federales al Estado Libre Asociado de Puerto Rico como parte de los esfuerzos para mitigar riesgos y avanzar en la recuperación tras los huracanes María y Fiona.

“Estos fondos permiten avanzar proyectos necesarios para atender riesgos persistentes y mejorar la capacidad de respuesta y recuperación en varias comunidades”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

“Es importante que los recursos federales asignados se utilicen de forma eficaz para cumplir con los objetivos de mitigación y reconstrucción. Continuaré informando al pueblo de subvenciones federales que respondan a las necesidades reales del país”, agregó.

Los fondos anunciados se detallan a continuación:

Título del Proyecto: Municipio de Toa Baja, Levittown – Fase I

· Contribución Federal de FEMA: $2,229,884.61

· Costo Total del Proyecto: $2,973,179.48

· Porcentaje de Costos Federales: 75%

Descripción del Proyecto: Actividades de planificación y diseño no relacionadas a construcción, incluyendo estudios hidrológicos, evaluaciones ambientales y diseño de compuertas automáticas en el lago que conecta con el Océano Atlántico. Las compuertas permitirán prevenir inundaciones en Levittown durante eventos extremos.

Título del Proyecto: Municipio de Toa Baja, Levittown – Fase I (Costos de manejo del sub recipiente)

· Contribución Federal de FEMA: $148,658.97

· Costo Total del Proyecto: $148,658.97

· Porcentaje de Costos Federales: 100%

Descripción del proyecto: Fondos para apoyar la administración y el manejo del proyecto por parte del Municipio de Toa Baja.

ASSMCA – Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

· Contribución Federal: $20,086,796.95

· Costo Total del Proyecto: $20,086,796.95

· Porcentaje de Costos Federales: 100%

Descripción del Proyecto: Costos administrativos relacionados con 86 proyectos de recuperación, incluyendo medidas de protección y trabajos permanentes. Los fondos, que representan el 5% del total de los proyectos obligados, facilitan la implementación eficaz de las iniciativas bajo la política DRRA.

Municipio de Barranquitas

· Contribución Federal: $2,585,186.38

· Costo Total del Proyecto: $2,585,186.38

· Porcentaje de Costos Federales: 100%

Descripción del Proyecto: Costos administrativos asociados a 20 proyectos de recuperación por un total de más de $51 millones. Los fondos respaldan actividades esenciales de manejo, documentación y coordinación para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Estos fondos se otorgan conforme al Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, según enmendado por el Disaster Recovery Reform Act of 2018, y son obligados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual es responsable de asegurar que los sub recipientes elegibles – como ASSMCA y los municipios de Toa Baja y Barranquitas – reciban y administren adecuadamente los fondos conforme a los procesos establecidos.