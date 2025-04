“Es muy buena contable”: Ferraiouli incumplió en radicar tres planillas, pero tuvo un reintegro de sobre $26,000

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez confirmó ante la Comisión Total del Senado que la secretaría de Estado Verónica Ferraiuoli Hornedo, radicó sus planillas contributivas de los años 2021, 2022 y 2023 de forma tardía, sin cumplir con los términos establecidos ni con las prórrogas otorgadas, y que luego enmendó esas planillas para recibir un reintegro que asciende a más de $26,602.

De hecho, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz puntualizó que, durante la primera vista de nombramiento de Ferraiuoli en la Cámara de Representantes, indicó bajo juramento que solo había radicado dos planillas de manera tardía.

Durante la vista, se le solicitó al secretario que que detallara los recargos y penalidades que Ferraiuoli tuvo que pagar. Según el secretario, para el año contributivo 2021 pagó $1,355 en intereses, $504 en recargos y $1,260 en penalidades. En 2022 pagó $923 en intereses, $540 en recargos y $1,350 en penalidades. Y para 2023, $368 en intereses, $517 en recargos y $258 en penalidades.

Sin embargo, al revisar las planillas originales erradicadas en noviembre de 2024, el secretario afirmó que no se reflejaban pagos por penalidades ni recargos.

“Aparece en el encasillado de penalidades y recargos, cero, nada, solamente pagó la contribución”, informó Pantoja Rodríguez.

Pantoja Rodríguez también confirmó que Ferraiuoli radicó por su cuenta las planillas originales y las enmiendas que produjeron el reintegro.

“¿Según obra de los récords del departamento, el año 2021 y el 2022 la erradicó ella? Correcto”, contestó, y añadió que las enmiendas tampoco fueron sometidas por un especialista, debido a que así se reflejó en el sistema del Departamento de Hacienda.

“No me consta que ha sido un tercero”, añadió el funcionario.

“Entonces para no ser contable y depender mucho de su contable, es muy buena contable. (...) Porque cantó que no tenía capacidad de contabilidad para cumplir pero para el reintegro sí tuvo capacidad”, expresó Rivera Schatz.

Ferraiuoli presentó sus enmiendas el Jueves Santo, día en que ocurrió un apagón general en el país. Según los datos revisados por el secretario, la suma total de los reintegros que resultaron de las enmiendas alcanzaron los $26,602: aproximadamente $4,000 por el año 2021, $8,000 por el 2022 y $12,900 por el 2023.

El secretario explicó que todo contribuyente tiene derecho a enmendar sus planillas, y que un reintegro refleja un sobrepago de contribuciones. No obstante, reconoció que Hacienda no ha auditado todavía la corrección o veracidad de esas enmiendas.

“Eso pudiera estar sujeto a revisión por parte del Departamento de Hacienda, pero no podría aquí testificar sobre la corrección o veracidad de eso. (...) Yo personalmente no lo he hecho”, aclaró.