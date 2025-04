DACO comienza inspección básculas de equipaje en aeropuertos

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó un operativo de inspección en los aeropuertos internacionales Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández (Aguadilla) y Mercedita (Ponce).

Según indicó la agencia, este esfuerzo tiene como propósito verificar que las básculas utilizadas por las aerolíneas para pesar equipaje estén debidamente calibradas y certificadas, asegurando así mediciones justas y la protección del consumidor.

La División de Pesas y Medidas del DACO, en cumplimiento con la Regla 15 del Reglamento 9219 de Pesas y Medidas, tiene la obligación de verificar que todos los instrumentos de pesaje utilizados en transacciones comerciales estén debidamente inspeccionados, aprobados y certificados para garantizar la exactitud de las mediciones. Esta regla autoriza la inspección directa de básculas como las utilizadas en aeropuertos, donde el peso del equipaje tiene implicaciones económicas para el consumidor.

Además, el DACO actúa al amparo de la Sección 7 de la Ley Núm. 145 de 1968, que otorga poder policiaco al personal autorizado del Departamento para acceder a cualquier establecimiento y asegurar el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Cualquier obstrucción a estas funciones puede conllevar penalidades conforme a la Sección 23 de la misma ley, que tipifica como delito menos grave el impedir o interferir con la labor de los inspectores.

“Es fundamental que los pasajeros tengan la certeza de que los cargos por exceso de equipaje se basan en mediciones correctas. Vamos a estar presentes y activos en los aeropuertos para asegurar que las básculas estén debidamente certificadas, evitando así cobros injustificados”, expresó la secretaria Valerie Rodríguez Erazo.

Añadió además que, “estamos viviendo tiempos en los que viajar se ha convertido en un lujo. Para los puertorriqueños, volar no es un privilegio, sino una necesidad muchas veces, y cada día las aerolíneas imponen más cargos, particularmente por equipaje. Sin embargo, muchas de esas mismas aerolíneas que cumplen con los reglamentos en los 50 estados de la nación, aquí en Puerto Rico no lo hacen. No puede ser que estén cobrando más mientras violan nuestras leyes. Si van a cobrar, que lo hagan cumpliendo con las reglas del juego como lo hacen fuera de aquí. Este abuso tiene que parar y el DACO no va a mirar hacia otro lado”.

Durante las inspecciones, se confirmará que las básculas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y cuenten con el sello vigente de aprobación del DACO.

En caso de detectarse básculas descalibradas, sin certificación o con alteraciones que afecten el peso final, se impondrán multas administrativas que pueden alcanzar hasta los $10,000 por infracción, según dispone el Reglamento 9158 sobre Prácticas Comerciales.