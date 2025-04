La procuradora de la mujer, Astrid Piñeiro es diagnosticada con cáncer de seno

La procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Astrid Piñeiro Vázquez anunció a través de declaraciones escritas que fue diagnosticada con cáncer del seno.

“Hoy comparto una parte vulnerable de mi historia, porque sé que no estoy sola. Fui diagnosticada con cáncer del seno. Y aunque el miedo toca la puerta, la fuerza de todas las mujeres que luchan y vencen me sostiene”, detalló la procuradora.

Piñeiro Vázquez lleva apenas poco más de dos semanas como procuradora. Su nombramiento fue comfirmado sin vistas públicas y sin el aval de organizaciones feministas —a las que la ley recomienda consultar.

El cargo llevaba casi tres años vacante antes de que la gobernadora Jenniffer González Colón designara a la nueva procuradora.

“No me detengo porque ver a mi hija me da más fuerza. Esta nueva batalla me reafirma el compromiso con cada mujer que enfrenta lo impensable”, concluyó Piñeiro Vázquez.