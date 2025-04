Yizette Cifredo: una mujer, muchos sombreros

Por más de dos décadas, la comunicadora Yizette Cifredo ha sido una figura constante en los medios de comunicación de Puerto Rico, desempeñándose como presentadora, animadora, productora, portavoz de marcas y más. Sobre esa trayectoria, la autora recién publicada dialogó en el podcast Entre Nos.

Su presencia es familiar tanto en la televisión tradicional como en plataformas digitales, pero más allá del rostro conocido en pantalla, Cifredo encarna una mujer que ha sabido equilibrar múltiples roles.

Entre esos muchos sombreros, uno que sin duda ha llamado la atención es su posición como directora de Miss Universe Puerto Rico. Un rol que, lejos de limitarse a la producción de un espectáculo de modelaje, se ha convertido en una plataforma de desarrollo humano y empoderamiento. Conforme a Cifredo, no solo se busca coronar a una embajadora de belleza, sino a una mujer con voz, conciencia y propósito.

“Mi compromiso es que no tan solo podamos potenciar a esa mujer que se convierte en la embajadora nacional, sino que todas las mujeres que pasen por la plataforma, que se están invirtiendo literalmente en un proceso que no es fácil y que a veces es bien duro por cómo la sociedad exige y opina... pues definitivamente yo lo mínimo que espero de la plataforma es que ellas se vayan con unas herramientas que las ayuden a comerse el mundo”, detalló Cifredo en entrevista con Metro Puerto Rico.

Otra de las facetas que resaltó en su carrera actual es su rol como co-fundadora y directora de Brío 27, su propia casa productora, la cual lidera junto a su esposo.

“Nosotros llevábamos haciéndolo para nosotros durante muchos años. Las mismas marcas y los mismos clientes nos dejaron saber que lo que estábamos haciendo estaba chévere y nos preguntaban si lo hacíamos para el servicio de marcas, empresas y clientes y hasta ese momento, no fue hasta verano del año pasado que tomamos la decisión de salir out there y poner nuestros servicios como casa productora en función de marcas, clientes y otras personas”, compartió Cifredo.

Fue justo en el 2024 que la casa productora nació. Para la comunicadora, es una empresa innovadora con un equipo que refuerza el trabajo unido y un ambiente positivo.

“Nos consideramos una empresa innovadora, con un personal maravilloso, con un equipo que para mi [son] los mejores. El trabajo muestra también las relaciones que hay detrás, yo creo mucho en el concepto de tribu, de crear equipos que nos tengamos, que nos sostengamos, que podamos crecer juntos”, continuó Cifredo.

De hecho, esa misma convicción de nutrir y acompañar la llevó a trabajar intensamente en lo que será su próximo gran proyecto: su primer libro, “Reflexiones de vida de una Optimista Impulsiva”.

Aunque aún no se ha publicado, Cifredo adelantó que será una obra basada en sus experiencias, reflexiones y filosofía de vida, todas compartidas a través de los últimos años en redes sociales o televisión.

“Es un proyecto que yo espero que invite a la gente a que se detengan por un segundito mientras lee. Por eso son columnas muy fáciles de leer, que las puedes leer en orden según están publicadas en el libro, pero también las puedes leer al simplemente abrir el libro y ver la que te tocó. Ojalá sea una invitación para parar por un momento, repensar en conciencia sobre cualquier tema de tu vida, sobre ti y sobre todo en la sociedad”, afirmó Cifredo.

La primera presentación oficial de “Reflexiones de vida de una Optimista Impulsiva” se llevará a cabo el 30 de abril en The Bookmark en San Patricio Plaza, Liberty Square.

A pesar de tener una agenda cargada de compromisos profesionales, Cifredo no deja de priorizar su bienestar emocional. Desde madrugar para ejercitarse hasta mantener espacios de silencio y meditación, ha construido una rutina que le permite mantenerse centrada.

“Me levanto bien temprano porque yo digo que hay horas donde la ciudad duerme, y donde el país duerme, y donde no te va a sonar el teléfono veinticinco veces, mi hija y mi esposo todavía también están dormidos, así que por esa parte tengo mis espacios conmigo, y para mí eso es bien importante. [...] Yo siempre intento combinar eso con una calidad de vida saludable, con bienestar, con que el espíritu esté bien nutrido. Tú sabes que la mente esté bien, pues también eso forma parte esencial ”, expresó.

Finalizó puntualizando que la clave para manejar tantos compromisos está en la estructura y el trabajo en equipo.

“Yo creo que cuando uno tiene muchas cosas, la planificación, la organización, la preproducción, ponen un rol bien importante para tú poder cumplirlas. También tengo la bendición, la fortuna, el privilegio de decir que cuento con gente, que no estoy sola”.