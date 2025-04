Wall Street y el dólar caen mientras los inversores se alejan más de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Las acciones en Wall Street caían el lunes, ya que las preocupaciones sobre la guerra comercial del presidente Donald Trump y sus críticas a la Reserva Federal están provocando que los inversores se alejen aún más de Estados Unidos.

El S&P 500 bajaba 2.8% en las operaciones del mediodía y ahora está más de un 16% por debajo de su récord establecido hace dos meses.

El promedio industrial Dow Jones retrocedía 1,062 puntos, o un 2.7%. Tesla y otras grandes acciones tecnológicas eran las más afectadas, lo que arrastró al compuesto Nasdaq un 3.2%.

Quizás más preocupante, el valor del dólar también caía mientras continúa el retiro de los mercados de Estados Unidos. Es un movimiento inusual porque históricamente el dólar se ha fortalecido durante episodios pasados de nerviosismo. Pero esta vez, son las políticas de Washington las que están causando el miedo y potencialmente debilitando la reputación del dólar como un pilar de la economía global.

El fin de semana, Trump continuó con su discurso duro sobre el comercio global, incluso cuando economistas e inversores continúan diciendo que sus planes arancelarios podrían causar una recesión si no se revierten. Las conversaciones de Estados Unidos la semana pasada con Japón hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo que podría reducir los aranceles y proteger la economía, y se consideran un “caso de prueba”, según Thierry Wizman, estratega de Macquarie.

“La regla de oro de la negociación y el éxito: Quien tiene el oro hace las reglas”, escribió Trump en letras mayúsculas en su red Truth Social. También dijo que “los empresarios que critican los aranceles son malos en los negocios, pero realmente malos en política”, también en mayúsculas.

Trump se ha centrado recientemente más en China, la segunda economía más grande del mundo, que ha intensificado su propia retórica contra la economía más grande del mundo. Beijing advirtió el lunes a otros países contra hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos “a expensas del interés de China” mientras Japón, Corea del Sur y otros intentan negociar acuerdos.

“Si esto sucede, China nunca lo aceptará y tomará contramedidas de manera recíproca”, dijo el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

También pesan sobre el mercado las críticas de Trump hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Trump criticó nuevamente a Powell la semana pasada por no bajar las tasas de interés más rápido para dar más impulso a la economía.

La Fed no ha bajado las tasas demasiado rápido porque no quiere que la inflación se acelere nuevamente después de llegar casi a su objetivo del 2% desde más del 9% hace tres años.

Trump habló nuevamente el lunes sobre una desaceleración para la economía de Estados Unidos que podría venir a menos que “el Sr. Demasiado Tarde, un gran perdedor, baje las tasas de interés”.

Cualquier acción para despedir a Powell sería como un relámpago de miedo para los mercados financieros. Si bien a los inversores siempre les encantan las tasas de interés más bajas, porque aumentan los precios de las acciones y otras inversiones, la preocupación mayor sería que una Fed menos independiente sería menos efectiva para mantener la inflación bajo control a largo plazo. Tal movimiento podría debilitar aún más, o hasta matar, la reputación de Estados Unidos como el lugar más seguro del mundo para guardar efectivo.

En Wall Street, la caída de varias acciones tecnológicas hizo retroceder al mercado.

Tesla bajaba 7%, por ejemplo. Las acciones de la empresa de vehículos eléctricos bajaron el lunes hasta un 50% por debajo de su récord establecido en diciembre debido a las críticas de que su precio había subido demasiado y que su marca se ha entrelazado demasiado con Elon Musk, quien lidera los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para reducir el gasto.

Nvidia caía 5,6% después de revelar que los nuevos límites de exportación de Estados Unidos en chips a China podrían afectar sus resultados del primer trimestre en 5.500 millones de dólares. Era la que más perdía en el S&P 500, seguida de una caída del 3.5% para Apple, 2.5% para Microsoft y 3.6% para Amazon.

Entre los pocos ganadores estaba Discover Financial Services, que subió después de que el gobierno de Estados Unidos aprobó su fusión propuesta con Capital One Financial. Discover subía un 1.7%, mientras que Capital One bajaba un 0.3%.

El oro también subía, reforzando su reputación como una inversión refugio.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años superaba el 4.40% en la mañana, desde el 4.,34% al final de la semana pasada.