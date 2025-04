Pablo José Hernández compartirá mensaje televisado sobre sus primeros 100 días en Washington

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, presentará esta noche un mensaje televisado de dos minutos en el que resume sus impresiones y acciones durante sus primeros 100 días en el Congreso.

Según indicó en una comunicación escrita, el mensaje es parte de una nueva serie de esfuerzos de comunicación directa con el pueblo de Puerto Rico.

“En 100 días, he presentado más legislación como autor principal que mis antecesores en ese mismo periodo, y he sido reconocido por mis intervenciones en el hemiciclo. Pero esto apenas comienza. Puerto Rico no está solo en Washington”, afirmó Hernández Rivera en su mensaje.

En el mensaje, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), advierte sobre los retos que ha identificado en sus primeros meses en la capital federal, y destaca sus esfuerzos legislativos iniciales en áreas como el desarrollo económico, la reconstrucción del sistema eléctrico y la protección de fondos federales.

El mensaje, que fue grabado antes del apagón del 17 de abril y por tanto no lo menciona, marca un cambio experimental en el uso del mecanismo de comunicación oficial conocido como “franking”, que permite a los congresistas comunicarse con sus constituyentes utilizando fondos públicos ya asignados por ley.

“Tradicionalmente los comisionados envían una pieza larga por correo, pero queremos experimentar con maneras más efectivas de comunicarnos con la gente”, declaró el comisionado residente.

El mensaje se transmitirá este lunes por radio y televisión y se publicará simultáneamente en las plataformas oficiales del comisionado residente en Facebook, Instagram y X (Twitter).