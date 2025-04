Comisión para la Seguridad en el Tránsito lanza campaña preventiva por el 4/20

Con motivo del 4/20, fecha reconocida ampliamente dentro de la cultura del consumo de marihuana, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), hizo un llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos de dicha sustancia o cualquier otra droga.

El 20 de abril representa un día en el que millones de personas alrededor del mundo consumen la marihuana de forma recreativa, a menudo como una forma de activismo por la legalización de la planta y la normalización de su uso.

PUBLICIDAD

Esta es la primera campaña de la CST centrada exclusivamente en este tema y tiene como meta principal educar y prevenir.

“Se seleccionó el lema ’Este 4/20 no guíes arrebata’o; si te sientes diferente, guías diferente‘, porque reproduce fielmente la expresión cotidiana de nuestros jóvenes al referirse a los efectos de la marihuana. De este modo, el mensaje de no conducir bajo los efectos de algunas sustancias controladas resulta cercano, auténtico y difícil de ignorar. Tenemos la encomienda de la gobernadora de ser creativos y llevar el mensaje de prevención en todas sus formas y con este esfuerzo tomamos un paso novel en esa dirección”, expresó José “Memo” González, director ejecutivo de la CST.

Además, la Comisión recordó que el Reglamento 9038 del Departamento de Salud prohíbe conducir bajo los efectos del cannabis medicinal, aunque este haya sido recetado legalmente.

En 2024, un 11 % de los conductores involucrados en fatalidades en Puerto Rico estaban bajo el efecto de drogas, y un 4 % presentaba además presencia de alcohol.

“Guiar bajo los efectos de cualquier sustancia es una amenaza real”, advirtió González.

PUBLICIDAD

Como parte de su estrategia, la CST gestiona la adquisición de dispositivos para pruebas de detección de drogas que serán utilizados por la Policía de Puerto Rico. Estos equipos permitirán identificar con mayor precisión a conductores bajo el efecto de sustancias y fortalecer la evidencia en los tribunales.

De igual forma, se integra al componente educativo de esta iniciativa el reconocido influencer, comediante y predicador cristiano, Keropi Sánchez, con una audiencia combinada en redes sociales que supera el medio millón de seguidores.