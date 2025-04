Aún sin causa clara el apagón, mientras persiste presión sobre contrato de LUMA

Luego de que brigadas trabajaran durante la madrugada del jueves para restablecer el servicio eléctrico tras otro apagón general, aún no se ha identificado la razón por el fallo masivo y se alzaron cuestionamientos sobre cuándo se espera la cancelación total del contrato de LUMA Energy, empresa privada encargada de la transmisión y distribución de la energía.

El apagón comenzó al mediodía del miércoles y dejó a 1.4 millones de abonados sin luz y a más de 400 mil sin servicio de agua potable. La situación afectó instalaciones críticas como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, varios hospitales y una gran cantidad de hoteles con turistas que visitaban la isla durante la Semana Santa.

Para la mañana del jueves, el 51 % de los abonados ya contaban con servicio eléctrico, mientras que el 83 % tenía agua. LUMA Energy informó que esperaba restablecer el 90 % del servicio en un plazo de 48 a 72 horas, “si las condiciones lo permiten”.

“Es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico que tengamos un problema de esta magnitud”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón, quien interrumpió sus vacaciones y regresó a la isla. Según estimaciones del gobierno, un apagón de esta magnitud representa pérdidas diarias de aproximadamente 230 millones de dólares.

Reclamos por cancelación de contrato

El apagón del miércoles sirvió para que levantaran nuevamente los reclamos para cancelar el contrato con la empresa privada. Tras los cuestionamientos, la gobernadora aseguró que la empresa “se va, se va, se va... Aquí no hay marcha atrás. Así que la pregunta no es si se va, la pregunta es cuánto tiempo me va a tomar lograrlo en este año”.

El apagón no solo afectó la actividad comercial y el tránsito, sino que dejó a muchas personas sin acceso a equipos médicos, medicamentos refrigerados y otros recursos esenciales. Algunos municipios, como Canóvanas y Vega Alta, habilitaron centros de apoyo para encamados y personas que dependen de equipos eléctricos para sobrevivir.

Aún sin nombre y apellido causa de apagón

Por el momento, no se ha confirmado la causa del apagón. El Zar de Energía, Josué Colón, indicó que una posible causa pudo haber sido la vegetación que interfiere con las líneas de transmisión, algo que, de ser cierto, pudo haberse evitado.

“Se supone que esas líneas se inspeccionen desde el aire, como hacíamos antes. LUMA tiene que explicar qué pasó y por qué todos los generadores se apagaron cuando se suponía que solo uno debía entrar en modo de protección”, cuestionó el zar.

Mientras, portavoces de LUMA explicaron que la investigación está en curso.

El vicepresidente de operaciones de Genera PR Daniel Hernández, por su parte, añadió que el sistema de transmisión sufrió una perturbación en un momento del día en que la red es más vulnerable, por la poca cantidad de unidades regulando la frecuencia.