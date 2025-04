Líderes de varios partidos truenan contra el gobierno tras apagón

Un apagón masivo volvió a dejar sin energía al país en una fecha donde muchas personas se encuentran de vacaciones y otras listas para comenzar su fin de semana largo.

Luego de que Genera PR confirmara la información sobre el apagón que afecta a más de un millón de clientes del servicio eléctrico, varios líderes de diversos partidos políticos tronaron contra el gobierno y en particular contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, quien se encuentra de vacaciones.

Uno de estos fue el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, quien se expresó a través de un comunicado de prensa y una vez más señaló a la gobernadora por estar “de vacaciones”.

“Mientras el país entero sufre un apagón general por el colapso de Genera PR y LUMA Energy, la gobernadora Jenniffer González está…de vacaciones. Mientras el pueblo no tiene energía eléctrica, ella sí la tiene. Mientras miles de familias viven en la incertidumbre, ella disfruta de las comodidades del poder”, expresó Dalmau.

“Este apagón no es un accidente. Es la consecuencia de años de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas con fines políticos y no con visión de país. Desde la campaña elecotral -y desde mucho antes- advertimos que el modelo energético privatizado, sin transparencia ni planificación, era una receta para el desastre”, añadió.

Proyecto Dignidad

Por su parte, el ingeniero Luis Yordán Frau, vicepresidente de Proyecto Dignidad, señaló que el gobierno ha incumplido sus promesas de campaña y ha dejado a un lado la prioridad de resolver el problema con el sistema eléctrico del país.

“Este colapso, reseñado en los principales rotativos y plataformas mediáticas del país, no es solo un fallo técnico, sino una herida más en el corazón de un pueblo agotado. Puerto Rico no aguanta más. Nuestra gente, que ha enfrentado crisis tras crisis, no puede seguir viviendo en la incertidumbre de apagones constantes mientras el gobierno incumple sus promesas. Durante su campaña, la gobernadora aseguró que atender la crisis energética sería una prioridad. Sin embargo, a 100 días de su gestión, su administración se ha destacado por viajes y una gira por los medios enfocados en mantener una imagen pública que los hechos no sostienen”, lee la comunicación del Proyecto Dignidad.

Jesús Manuel Ortiz

Mientras que el excandidato a la gobernación, por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, también señaló al gobierno por no atender la crisis que se vive en la isla con la red de energía.

“Lejos de dimes y diretes políticos, lo que necesitamos es, que de una vez y por todas, para el gobierno la crisis del sistema de energía sea prioridad 1, 2 y 3. Cualquier otro bla, bla, bla es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Las consecuencias de cada apagón van más allá de las que siempre discutimos (pérdidas económicas, etc). Hay que incluir; caos en el tránsito, inseguridad vial, problemas para hacer alimentos en residencias, problemas de comunicaciones (internet y celular), entre otras. Se trata de un impacto a la vida económica, social y familiar de los puertorriqueños”, escribió a través de X (antes Twitter).