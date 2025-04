Jenniffer González solicita prórroga para radicar su planilla

La gobernadora Jenniffer González Colón, solicitó una prórroga para radicar su planilla de contribución sobre ingresos ante el Departamento de Hacienda, cuyo término vence mañana, martes 15 de abril.

Según explicó el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, en entrevista con “Puestos Pa’ la Mañana” (Radio Isla 1320) la semana pasada, la primera ejecutiva, solicitó una prórroga para la radicación de su planilla. Sin embargo, no fue específico sobre las razones de González Colón, para solicitar la misma.

“La gobernadora radicó una petición de prórroga para radicar su planilla pasada la fecha del 15 (de abril) ella tendrá sus razones que en su momento explicará una vez haga pública -como es tradición- parte de la planilla en lo que no contiene mucha información personal, pero yo creo que eso no va a ser inconveniente”, expresó el funcionario en la entrevista radial.

La respuesta se dio en el contexto en que es tradición que los primeros mandatarios hagan pública su planilla.

Ayer domingo, la Fortaleza anunció que la gobernadora Jenniffer González Colón, estará fuera del país toda la Semana Santa y en su lugar, la secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, estará fungiendo como gobernadora interina.

La noticia llega en momentos en que se cuestiona a la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, por no radicar planillas mientras laboraba en la oficina de González Colón el cuatrienio pasado cuando era la comisionada residente en Washington D.C.

Ante esto, sobre si otros funcionarios, además de la gobernadora solicitaron una prórroga, el funcionario de Fortaleza, respondió: “Usualemente y tradicionalmente es al gobernador o en este caso la gobernadora a quien se le pregunta o se le increpa sobre este tipo de requisito, deber que tenemos de rendir la planilla de contribución sobre ingresos, así que no anticipo ningún otro funcionario haciendo pública, no sé si te refieres a los que en su momento tendrán todavía su vista de nombramiento, esos sí tendrán que contestar en el marco de esa vista legislativa pero tradicionalmente no es algo que se discuta públicamente”.

La semana pasada, durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes, Verónica Ferraiuoli, admitió que no radicó planillas para los ciclos contributivos del 2021 y 2022, mientras se encontraba laborando en Washington D.C., para la oficina de la entonces comisionada residente y hoy gobernadora Jenniffer González Colón.

Según lo indicado en la vista, la designada al Departamento de Estado, se enteró cuando entró a la plataforma SURI del Departamento de Hacienda. Ante esto, dijo que su contable le indicó que las planillas no fueron radicadas por su trabajo en el gobierno federal y que sus ingresos no llegaban al monto requerido por ley para radicar a nivel local.

Posteriormente, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, convocó una Comisión Total para el 23 de abril donde se evaluará el nombramiento de Ferraiuoli, a las 9:30 de la mañana. Posteriormente, el Senado estará votando sobre la designación que ya fue confirmada en la Cámara de Representantes.

A esta vista están convocados el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja; el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas; la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera; y dos contadores públicos.