Denuncian que director de finanzas de la UPR no conoce información financiera básica de la universidad

La Junta de Gobierno del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), denunció que el director interino del Departamento de Finanzas de la institución universitaria, Wilson Crespon Valentín, desconoce información básica que se le preguntó durante una vista en la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes.

Según el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Luis Vicenty Santini, el funcionario no supo precisar cuánto le debe la UPR al Fideicomiso del Sistema de Retiro, cómo se calcula la aportación patronal, a cuánto ascienden los gastos por pleitos legales desde el 2020 ni qué ha pasado con las inversiones de los empleados que han ingresado al plan de aportaciones definidas 401K, entre otras interrogantes.

“Hemos sido testigos de una ponencia sumamente preocupante e indignante por parte del director interino de Finanzas de la UPR. No solo hemos podido constatar que ha mentido abiertamente, tanto en términos fácticos como en hechos, sobre su participación en el menoscabo del Sistema de Retiro UPR, sino que ha demostrado no tener la capacidad para ostentar el puesto que ocupa. Duele ver a un funcionario que no tiene ni la capacidad educativa ni la capacidad cognoscitiva para ejecutar el puesto más importante a nivel financiero de la institución”, expresó Vicenty Santini, quien estuvo presente durante la vista pública, junto a otros miembros del ente fiduciario del plan de pensiones universitario.

Del mismo modo, el presidente de la Junta señaló que durante el interrogatorio a Crespo Valentín, “este dijo no saber quién tomó la decisión de reducir las aportaciones patronales al Sistema de Retiro UPR y admitió que la universidad no aporta lo que recomiendan los informes actuariales”. Además, denunció que este negó haber ofrecido una opinión para no realizar las aportaciones al plan de pensiones, como había asegurado anteriormente el pasado presidente de la institución Luis A. Ferrao Delgado.

Igualmente, señaló al funcionario por no poder responder preguntas de los representantes Lourdes Ramos y Denis Márquez.

“Empezando por la pobre preparación académica que demuestra y siguiendo con el poco conocimiento que demostró tener sobre principios de finanzas y de cómo se maneja la responsabilidad de la UPR frente a su Sistema de Retiro, el director de Finanzas volvió a destilar las mismas acciones que llevaron a que los tribunales removiesen a la Junta de Gobierno como fiduciaria del plan de pensiones por no haber hecho los pagos al sistema tal como establece el actuario”, denunció Vicenty Santini tras la vista pública.

Crespo Valentín dijo que es la quinta persona que ha ocupado el cargo director de Finanzas desde 2023 y que está en esa posición, de manera interina, desde diciembre de 2024. Anteriormente, fue director de Presupuesto de la UPR y, como tal, fue demandado por la Junta de Retiro UPR en octubre de 2024, en su carácter personal, junto a otros 15 funcionarios universitarios, por no cumplir con sus deberes éticos, fiduciarios y legales al dejar de hacer el pago de las aportaciones patronales presupuestadas para el Fideicomiso del Sistema de Retiro durante el año fiscal 2023-2024.

Vicenty Santini hizo un llamado a que la administración universitaria actúe responsablemente.

“El llamado es a que en la UPR tengamos funcionarios capaces dirigiendo y gerenciando. Nos cuenta al país y al futuro tener gente que no pueda ser responsable y ética en el manejo de las posiciones públicas, máxime dentro de la universidad del estado”, dijo.