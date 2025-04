San Juan y Guaynabo activan planes de seguridad durante la Semana Santa

Los municipios de San Juan y Guaynabo anunciaron este domingo por separado que activaron sus respectivos planes de seguridad con motivo de la Semana Santa, con el fin de garantizar la protección de residentes y visitantes durante este periodo de alta actividad turística y religiosa.

Desde el jueves 17 al domingo 20 de abril, la ciudad capital activará a todas sus unidades de respuesta, incluyendo la Policía Municipal, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME), personal salvavidas y paramédico, con vigilancia reforzada en zonas turísticas, centros religiosos y balnearios.

Entre las medidas destacadas se incluyen:

• Patrullaje intensificado por la Unidad Marítima, Unidad de Tránsito y Unidad de Impacto, con apoyo de embarcaciones, jet skis, vehículos tipo can-am y torres de vigilancia electrónica en playas como el Escambrón y Último Trolley.

• Centros de comando 24/7 en playas clave, con personal capacitado en rescate acuático y salvavidas motorizados Dolphin One.

• Presencia activa en las costas desde la Bahía de San Juan hasta Punta Las Marías, con ambulancia fija en el Escambrón y respuesta rápida en la Playita del Condado.

• Apoyo a las iglesias desde los 10 precintos municipales para procesiones y eventos religiosos.

El comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, explicó que en las playas tendrán vigilancia continua, torres de cámaras, vehículos que pueden llegar a lugares inaccesibles y agentes certificados como salvavidas. Mientras, el patrullaje estará destacado en la Placita de Santurce, Calle Loíza, Condado y el Viejo San Juan.

Por su parte, el director de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, indicó que su personal estará completamente desplegado en la zona costera y preparado con equipo médico y de rescate.

“Nuestras unidades marítimas y terrestres contarán con técnicos de emergencias médicas, equipos de rescate acuático, vehículos tipo Kawasaki y los innovadores dispositivos Dolphin para rescates rápidos. Tendremos ambulancias en puntos estratégicos como el Escambrón, y una unidad de respuesta rápida desde el Puente Dos Hermanos hasta el Último Trolley”, detalló Acevedo.

La ciudadanía también contará con líneas de emergencia activas las 24 horas a través del 911 y el 787-480-2222 (Centro de Comunicaciones de Emergencias de San Juan).

Finalmente, el alcalde exhortó a los locales y turistas a disfrutar de la Semana Santa en el ayuntamiento.

Mientras, en Guaynabo, el líder municipal Edward O’Neill Rosa, junto al comisionado de la Policía Municipal, Jorge Hernández Peña, destacaron que lideran la implementación de un plan de seguridad especial que refuerza la vigilancia preventiva en zonas residenciales, comerciales y áreas de alto tráfico.

Como parte del plan especial, se establecerá patrullaje activo en las vías principales con la División de Tránsito, que computará la velocidad de los vehículos en horarios de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Asimismo, se asignarán unidades en motora y bicicleta desde las 7:00 a.m. para reforzar la presencia policial en instituciones bancarias, cajeros automáticos y establecimientos de comida rápida.

Durante las tardes y noches, se reforzará la seguridad en centros comerciales, previendo un aumento en la afluencia de personas. Además, las unidades del SORT e Inteligencia intensificarán la vigilancia nocturna mediante intervenciones y presencia preventiva.

En las urbanizaciones se aumentará el patrullaje ante la posible ausencia de residentes que se encuentren de viaje o vacaciones, particularmente durante el fin de semana largo.

Por otro lado, el personal disponible de la Liga Atlética Policiaca también se integrará a los recorridos preventivos, especialmente en comunidades residenciales y planteles escolares.

“La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía a cooperar con las autoridades, reportar cualquier situación sospechosa y mantener la prudencia durante este periodo de reflexión y descanso. Para reportar incidencias llamar al 787-720-5040″, concluyeron.