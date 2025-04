Mujer queda varada en Puerto Rico luego de que no le permitieran viajar con su ave

Una mujer de 76 años, María Fraterrigo, quedó varada con su loro “Plucky” en Puerto Rico después de que Frontier Airlines no la dejara volar de regreso a su casa en Nueva York con su loro de “apoyo emocional”.

Fraterrigo le dijo a WCBS, afiliada de CNN, que le advirtieron “si quieres subir al vuelo, deshazte del pájaro” mientras intentaba irse después de un viaje a su casa de vacaciones en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Me siento abandonada. Mi medicina está en casa, mi cita con el médico, todo. Es una pesadilla”, expresó Fraterrigo.

María llevaba casi una semana varada en Puerto Rico, después de que Frontier se negara a permitir que Plucky viajara en su jaula transportadora de regreso a nuestra zona. El esposo de María, Richard, un agente del Departamento de Policía de Nueva York, falleció de cáncer relacionado con los atentados del 11-S en 2019.

Ella considera a su loro gris africano su salvación y dice que la ayudó a superar momentos muy difíciles.

Era la primera vez que regresaba a la isla desde que su esposo Richard murió en 2019. El pájaro, le brindó consuelo después de su dolor, dijo su hijo, Robert, a WCBS.

Para llegar a Puerto Rico, Fraterrigo afirma que le permitieron abordar un vuelo de Frontier desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con su ave, pero la aerolínea le dijo posteriormente que fue un error suyo y que nunca debería habérsele permitido traerla. Su hijo, quien reservó el boleto de avión, dice que nunca le dijeron que había exclusiones sobre qué tipos de aves podían llevar los pasajeros.

PUBLICIDAD

El sitio web de Frontier dice que se pueden transportar “pequeñas aves domésticas” en vuelos dentro de Estados Unidos, pero no se aceptan aves grandes como loros o cacatúas.

En 2021, el Departamento de Transporte comenzó a exigir que los animales de apoyo emocional cumplieran con la política de mascotas de las aerolíneas, lo que los hizo sujetos al pago de tarifas.

La aerolínea reconoció haber cometido un error en el vuelo de salida de Nueva York, alegando que el ave no se registró correctamente. Emitió un reembolso y un cupón, pero inicialmente se negó a llevarlos juntos de regreso a casa, alegando su política de prohibir aves grandes en la cabina.

Después de innumerables correos electrónicos y llamadas telefónicas, Frontier cambió de opinión.

“No quería vivir cuando me dijeron que me deshiciera de él; me dolió muchísimo, fue inhumano”, dijo Fraterrigo. “Robert dice que eres un héroe, que lo hiciste todo, que lo hiciste todo, gracias. Solo te veo en televisión, y aquí estoy, cubriendo el desfile. Tengo la oportunidad de conocerte y darte las gracias, que Dios te conceda todos tus deseos”.

Antes de que María y “Plucky” pudieran abordar ese vuelo, Frontier dijo que necesitaba un certificado de inspección veterinaria, que María obtuvo en San Juan, junto con una prueba de que “Plucky” fue comprado en Estados Unidos.

Bird Jungle en Scarsdale ayudó con eso.

Fraterrigo está tan traumatizada que le dijo a la reportera de Eyewitness News, que nunca volverá a volar y que planea quedarse cerca de su casa en Riverdale.