Equipo de Trump busca proyectar confianza y calma tras ajustes en aranceles que sacudieron mercados

Funcionarios del gobierno de Donald Trump estuvieron presentes en programas de televisión el domingo defendiendo las políticas económicas del presidente tras otra semana de mercados tambaleantes que llevaron al gobierno republicana a revertir el curso en algunos de sus aranceles más pronunciados.

Asesores de la Casa Blanca y miembros del gabinete intentaron proyectar confianza y calma en medio del enfoque intermitente de Trump sobre los aranceles a los productos importados de todo el mundo. Pero sus explicaciones sobre la agenda general también reflejaron narrativas cambiantes de un presidente que, como candidato en 2024, prometió un impulso económico inmediato y precios más bajos, pero ahora pide paciencia a las empresas y consumidores estadounidenses.

El equipo de Trump defendió su promesa de mantener los aranceles inminentes sin excepciones. Utilizaron sus últimas apariciones en programas de noticias para defender su movimiento de reducir a un arancel universal del 10% para la mayoría de las naciones, excepto China (145%), al tiempo que otorgaban exenciones para ciertos productos electrónicos como celulares, laptops, discos duros, monitores de pantalla plana y chips semiconductores.

Aquí están los aspectos destacados de lo que dijeron los lugartenientes de Trump la semana pasada frente al domingo:

Hay respuestas variadas sobre el propósito de los aranceles

Mucho antes de lanzar su primera campaña presidencial en 2015, Trump lamentó la deslocalización de la manufactura estadounidense. Su promesa es reindustrializar Estados Unidos y eliminar los déficits comerciales con otros países.

LA SEMANA PASADA

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, entrevistado en “Face the Nation” de la cadena CBS, destacó la seguridad nacional. “Tienes que darte cuenta de que esto es un problema de seguridad nacional”, dijo, planteando los peores escenarios de lo que podría suceder si Estados Unidos estuviera involucrado en una guerra.

“Ya no fabricamos medicinas en este país. No hacemos barcos. No tenemos suficiente acero y aluminio para luchar una batalla, ¿verdad?” dijo.

DOMINGO

Lutnick se mantuvo en ese marco de seguridad nacional, pero el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, se centró más en los impuestos a la importación como palanca en el rompecabezas económico más grande.

“El mundo nos engaña. Nos han estado engañando durante décadas”, subrayó Navarro en el programa “Meet the Press” de la NBC. Citó prácticas como la venta de productos a precios injustamente bajos, la manipulación de divisas y las barreras a los productos automotrices y agrícolas de Estados Unidos que ingresan a los mercados extranjeros.

Navarro insistió en que los aranceles producirían acuerdos comerciales bilaterales más amplios para abordar todos esos problemas. Pero también se basó en una justificación separada al discutir sobre China: el comercio ilícito de drogas.

“China ha matado a más de un millón de personas con su fentanilo”, sostuvo.

Mientras tanto, Lutnick indicó que las exenciones para ciertos productos electrónicos podrían estar sujetas a nuevos aranceles dirigidos por sector.

“Van a tener un tipo de arancel con enfoque especial para asegurarse de que esos productos se relocalicen”, dijo en entrevista con el programa “This Week” de ABC.

El estado de las negociaciones con otras naciones, incluida China, sigue siendo confuso

LA SEMANA PASADA

Con las tasas más altas programadas para ser recaudadas a partir del nueve de abril, los funcionarios del gobierno argumentaron que otros países se apresurarán para sentarse en la mesa de negociaciones.

“He oído que hay negociaciones en curso y que hay una serie de ofertas”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, a ABC. Afirmó que “más de 50 países se están acercando”, aunque no nombró a ninguno.

DOMINGO

Navarro nombró al Reino Unido, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia e Israel como algunas de las naciones en negociaciones activas con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Lutnick y otros funcionarios.

Greer afirmó en CBS que su objetivo era “obtener acuerdos significativos antes de 90 días” –- la duración de la pausa de Trump -– “y creo que estaremos allí con varios países en las próximas semanas”.

Agregó que las conversaciones con China no han comenzado.

“Esperamos tener una conversación con ellos”, indicó, enfatizando que será entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Navarro no fue tan específico sobre Beijing.

“Hemos abierto nuestra invitación para ellos”, dijo.

Por su parte, Lutnick caracterizó el acercamiento como “entradas suaves... a través de intermediarios.”

Presionado sobre si hay algún intercambio significativo, Navarro respondió: “El presidente tiene una muy buena relación con el presidente Xi.”

Luego procedió a criticar varias políticas y prácticas comerciales de China.

Las propuestas son diferentes, pero la confianza es constante

LA SEMANA PASADA

Navarro fue optimista incluso después que los mercados comerciales de Estados Unidos y globales sufrieran pérdidas de billones de dólares.

“La primera regla, particularmente para los pequeños inversores, es que no puedes perder dinero a menos que vendas. Y, ahora mismo, la estrategia inteligente es no entrar en pánico”, declaró en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

DOMINGO

El optimismo de Navarro no flaqueó a pesar de otra semana de pérdidas netas para los mercados de valores y mercados de bonos inestables.

“Entonces, esto se está desarrollando exactamente como pensamos que lo haría en un escenario dominante”, subrayó.

Otros enfrentaron algunas de las realidades más complejas de intentar lograr el objetivo de Trump de restaurar una era pasada de manufactura estadounidense.

Lutnick sugirió que el enfoque está en devolver empleos de alta tecnología, mientras evitaba preguntas sobre la manufactura de bienes de menor habilidad, como zapatos, que podrían significar precios más elevados debido a mejores salarios para los trabajadores estadounidenses. Pero parte de esa producción de alta tecnología es lo que Trump ha eximido, por ahora, de los aranceles que él y sus asesores enmarcan como palanca para obligar a las empresas a abrir instalaciones en Estados Unidos.

Hassett reconoció la ansiedad generalizada.

“Los datos de las encuestas han mostrado que la gente está un poco ansiosa por los cambios”, dijo, antes de dirigir su respuesta a las tasas de empleo.

“Los datos duros han sido realmente, realmente fuertes“, concluyó.