Ciudadanos en Mayagüez realizan oración por víctimas del Jet Set

Un grupo de ciudadanos se unió en oración este fin de semana en Mayagüez por las víctimas del derrumbe en la discoteca Jet Set, en República Dominicana, tragedia que cobró la vida de 226 personas mientras disfrutaban de una noche de entretenimiento

La actividad, que fue denominada “Noche de Adoración”, tuvo lugar en la plaza pública de la Sultana del Oeste.

La apertura estuvo a cargo de “The Professional School of Worship”, quienes elevaron alabanzas.

Mientras, la evangelista Kimmey Rashkey, en su intervención, dirigió una oración: “Allí hay luto, allí hay dolor, pero el Jesús que está en la Plaza de Mayagüez es el mismo que llega allí para abrazar y para consolar. Para dar en medio del dolor, para tocarles en medio de esa adversidad”, dijo.

Durante el evento, Lynette Matos y Javier Granell, de Matos Events, invitaron al Cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, Israel Terrero, quien estuvo presente junto a líderes dominicanos residentes en la ciudad.

“El alma de la República está destrozada, y no es para menos. Pero aún en medio del dolor, ese espíritu de hermandad—gente haciendo fila, donando sangre—nos mostró que no estamos solos. Tenemos naciones hermanas que acudieron en nuestra ayuda, como Puerto Rico, que envió su equipo élite a la zona cero. No tenemos palabras suficientes para expresar la magnitud de nuestro agradecimiento. Mi gratitud va también a Javier Granell y Lynette Matos por habernos invitado a esta gran obra. Perdimos líderes deportivos, ingenieros, banqueros, profesionales, doctores, obreros, gente buena que buscaba un momento de alegría y encontró esta tragedia. Pero el pueblo dominicano sabrá levantarse como el ave fénix y volar surcando los cielos, diciéndole al mundo que somos una nación indoblegable,”, dijo Terrero.

En el evento también participó el cantante de música cristiana, Samuel Hernández.