Alcaldesa responde a seguidor que no le da mucho tiempo a los Gigantes en Canóvanas

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva le respondió a una persona que dejó un comentario negativo en una publicación donde la funcionaria pública anunciaba el regreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a la Ciudad de los Indios, en honor a su padre, el fallecido José “Chemo” Soto Rivera ex alcalde del municipio.

“Papi siempre deseó este momento. Hoy no estas físicamente, pero sé que en el cielo estás haciendo una fiesta! Luego de 34 años, regresó el BSN, a la Ciudad de los Indios! Como dirías tú, no descansaré hasta lograr el verdadero cambio. ¡Lo logramos querido viejo! En tierra de Indios, todos seremos Gigantes! Somos los de la C’. Está va por ti’ mi amor! I miss you a lot!“, escribió Soto Villanueva.

PUBLICIDAD

Tras el mensaje de la alcaldesa, un usuario de Facebook le comentó: “Un año le doy a esa franquicia. Los políticos irresponsables descuidan los asuntos importantes para aventurar en asuntos que están fuera de su nivel económico”.

A lo que Soto Villanueva respondió: “No sé si un año o una vida, irresponsable es escribir aquí, sin tener los elementos o criterios de los acuerdos trabajados”.

Alcaldesa de Canóvanas firma acuerdo con el Departamento de Recreación y Deportes

El pasado mes de febrero Soto Villanueva anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), para el desarrollo de un nuevo proyecto llamado “Loíza Valley Vía Verde Circuit”. La iniciativa que tuvo una inversión monetaria de aproximadamente cuatro millones de dólares, busca transformar la ya existente recreación, deporte y movilidad en la zona del pueblo norteño.

El acuerdo, firmado junto al secretario del DRD, Héctor Vázquez Muñiz, establece una aportación de $1.6 millones de parte del DRD, por medio de los fondos del Programa “Land and Water Conservation Fund” y recursos municipales. Esta inversión, permitirá la construcción de un circuito de dos millas que ampliará y mejorará la seguridad y accesibilidad para ciclistas, corredores y peatones en las calles Reina de las Flores, Astromelia y Caliopsis.

“Este proyecto es una apuesta a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Creemos en el poder del deporte y la recreación para transformar comunidades, fomentar la seguridad y crear espacios de sana convivencia. Con esta inversión, damos un paso firme hacia un Canóvanas más accesible, activo y saludable”, expresó Soto Villanueva.

PUBLICIDAD

¿Qué incluirá?

El “Loíza Valley Vía Verde Circuit” incluirá carriles designados, gimnasios al aire libre, áreas de descanso y espacios recreativos. Además, garantizará accesibilidad para personas con discapacidades y promoverá el concepto de Calles Completas, integrando de manera segura a peatones, ciclistas y vehículos.

Por su parte, el secretario Vázquez Muñiz destacó que “Nos llena de satisfacción apoyar iniciativas como esta, que reflejan el compromiso del DRD con el desarrollo de infraestructuras recreativas y deportivas que beneficien a nuestras comunidades. Esto, cónsono con la política pública de la gobernadora Jenniffer González y en especial lograr que los fondos federales disponibles estén en la manos del pueblo. La recreación y el deporte son clave para un Puerto Rico más seguro y saludable”.