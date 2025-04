“Todos los días es una queja”: Gobernadora dice no tiene tiempo para las “majaderías” del comisionado residente

La gobernadora Jenniffer González Colón, volvió a arremeter en contra del comisionado residente Pablo José Hernández, luego de que este realizara expresiones en contra de su administración y asegurara nuevamente que la comunicación entre ambos funcionarios no fluye.

En conferencia de prensa, la primera ejecutiva fue cuestionada sobre los señalamientos del comisionado residente, quien indicó que no ha sido incluido en equipos de trabajo nombrados por la primera mandataria, lo que esta adjudicó a las constantes críticas que el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) realiza en contra de su administración.

“Él tiene una función en Washington. ¿Qué apertura puede haber o qué disponibilidad? Si él lo que hace es criticar todo el tiempo. ¿Para qué se quiere reunir conmigo si me critica todo el tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tú atacas a una persona todos los días y también te quieres reunir con ella…yo creo que tiene que repensar si su disponibilidad es para trabajo por Puerto Rico o para politiquear por Puerto Rico. A mí me parece que es la última.

La gobernadora también catalogó como “majaderías” las contantes críticas que le realiza el comisionado residente.

“Yo no tengo tiempo para esas majaderías y literalmente aquí se está haciendo, se ha demostrado lo que se está haciendo, tengo componentes de trabajo que están todo el tiempo trayendo alternativas”, expresó.

Igualmente, la primera mandataria aseguró que desde su oficina se han respaldado medidas presentadas por el comisionado residente, algo que señala no ha sido recíproco.

“Mi oficina está respaldando legislación que él está radicando, yo estoy demostrando que respaldo algunas de sus acciones, yo no he visto lo mismo del lado de allá para acá, él se tiene que explicar mejor. Él me ataca, pero quiere estar conmigo, él ataca mis acciones, pero quiere estar conmigo, él no valida mis comités de trabajo, pero quiere estar en ello. Él tiene que decidirse, uno no puede estar en dos aguas, yo no he visto un comisionado residente que se queje más que este señor, desde el día uno es una queja, todos los días es una queja, se queja de todo, que se ponga a trabajar”, expresó.

Desde inicios del cuatrienio, ambos funcionarios han intercambiado diversos ataques. Las expresiones surgen justo en el día que la primera mandataria cumple los 100 días de su administración.